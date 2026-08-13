Iglesia busca preservar su historia con documentos y fotografías

La Municipalidad de Iglesia lanzó una convocatoria dirigida a vecinos, familias e instituciones que tengan en su poder fotografías, cartas, documentos, libros, publicaciones y otros materiales vinculados con la historia del departamento.

La iniciativa busca reunir testimonios que permitan preservar la memoria de las distintas comunidades iglesianas y fortalecer el patrimonio documental de la Casa de la Cultura.

Se pueden prestar o donar los materiales

Quienes quieran colaborar podrán optar por prestar sus materiales para que sean digitalizados. En ese caso, recibirán nuevamente el original junto con una copia digital.

También existe la posibilidad de realizar una donación para que el material pase a formar parte del Archivo Documental y Patrimonial de la Casa de la Cultura, donde podrá ser conservado como parte de la historia de Iglesia.

Desde el municipio destacaron la importancia de la participación de los vecinos para recuperar fotografías y documentos que forman parte de la identidad local y que, con el paso de los años, pueden convertirse en valiosos testimonios para las nuevas generaciones.

Dónde acercar el material

La recepción se realizará durante los martes, miércoles y jueves de agosto y septiembre, de 8 a 13, en el Centro de Informes Turísticos de Rodeo. Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 2644043093.

La propuesta apunta así a que los propios habitantes de Iglesia sean protagonistas en la construcción y preservación de la historia documental del departamento.