La zona de alta montaña en San Juan enfrenta un nuevo periodo de mal tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para los departamentos de Calingasta e Iglesia, advirtiendo que el fenómeno climático se extenderá durante este lunes 27 y el martes 28 de julio. Ante esta situación, Protección Civil coordinó operativos de asistencia para responder a las necesidades generadas por el clima hostil.

De acuerdo con el organismo oficial, "el área será afectada por nevadas persistentes" y por momentos de fuerte intensidad. Se esperan acumulaciones que oscilarán entre 20 y 50 centímetros, aunque estos registros podrían ser mayores en sectores específicos de la cordillera. Este aviso llega tras un evento invernal reciente donde se alcanzaron entre 50 y 150 centímetros de nieve acumulada en diversos puntos de la provincia.

El reporte meteorológico destaca una notable reducción de la visibilidad. El ente indicó que el fenómeno estará acompañado por una merma en la visión "producto de la intensidad de las precipitaciones y de la nieve en suspensión", factores que complican el tránsito por las rutas de montaña. Estas condiciones forzaron a que el Paso Cristo Redentor permanezca cerrado, con previsiones de apertura recién para el cinco de agosto.

Las bajas temperaturas en la zona favorecerán que la nieve acumulada permanezca en el suelo durante los próximos días. Debido a la rigurosidad del clima, los campamentos mineros debieron implementar cuidados extra para garantizar la seguridad de sus trabajadores.

Asimismo, Cáritas inició una colecta especial para asistir a quienes sufren el impacto de estas intensas nevadas en la cordillera. Las autoridades locales mantienen un seguimiento constante de la situación para coordinar las acciones necesarias en la alta montaña.