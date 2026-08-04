En un paso significativo hacia la transformación de la matriz económica del norte de San Juan, el departamento de Jáchal fue escenario de un encuentro institucional clave para el sector agropecuario. El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, se reunió con su par jachallero, Matías Espejo, y autoridades del INTA San Juan para formalizar la firma de un convenio de cooperación técnica de gran relevancia estratégica. Esta alianza tiene como propósito fundamental impulsar la diversificación productiva y consolidar el desarrollo de las comunidades rurales de la región.

Rescate de cultivos andinos y nuevas alternativas

El eje central de este acuerdo departamental se enfoca en la reintroducción y el desarrollo científico de cultivos andinos ancestrales. Especies como la quinoa, el amaranto y el maíz vuelven a tomar protagonismo en la agenda pública, no solo como un regreso a las raíces agrícolas, sino como una respuesta moderna a la demanda de alimentos saludables y sustentables. Además, el convenio estipula la realización de ensayos experimentales con nuevas alternativas productivas que demuestren una adaptación eficiente a las condiciones climáticas y de suelo particulares de la zona norte de San Juan.

Ciencia y tecnología al servicio del productor

Para garantizar el éxito de estos objetivos, el INTA aportará su infraestructura científica y la experiencia de sus cuadros técnicos. El organismo se encargará de brindar asistencia especializada directa, realizar complejos análisis de laboratorio y liderar procesos de transferencia de tecnología. Asimismo, se han planificado ciclos de capacitación destinados a los productores locales, buscando dotarlos de herramientas innovadoras que permitan mejorar los rendimientos y la calidad de la producción agropecuaria actual.

Compromiso de inversión y recursos locales

Por su parte, los municipios de Iglesia y Jáchal asumen un rol activo y determinante en la ejecución del proyecto. Ambas gestiones se comprometieron a la provisión de recursos humanos especializados, así como al aporte de materiales y financiamiento necesario para el sostenimiento de las actividades en el territorio. Uno de los puntos más destacados es la creación y mantenimiento de parcelas experimentales, espacios que servirán como laboratorios a cielo abierto para testear la viabilidad de los nuevos cultivos antes de su escalado comercial.

Identidad, cultura y visión de futuro

Más allá de los resultados técnicos y económicos, este convenio busca la puesta en valor de los cultivos andinos como componentes esenciales del patrimonio cultural y turístico de ambos departamentos. Se entiende que la agricultura es también una marca de identidad que puede integrarse a la oferta turística regional. Con esta iniciativa, la Municipalidad de Iglesia y Jáchal reafirman su voluntad de trabajar de manera articulada con organismos nacionales para generar oportunidades concretas de empleo y promover un desarrollo sostenible que incorpore innovación constante en el sector agropecuario. La articulación entre ciencia, gestión política y trabajo local se perfila así como el motor de un crecimiento genuino para los productores de la zona.