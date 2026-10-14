Iluminarán 14 kilómetros de una zona importante del Médano de Oro

El municipio de Rawson avanza con dos obras de alumbrado público que sumarán casi 14 kilómetros de nueva iluminación en el Médano de Oro. El intendente Carlos Munisaga confirmó que los trabajos se desarrollan sobre calle 11 y Alfonso XIII, dos arterias consideradas importantes para la circulación y la conexión de la zona.

“Estamos trabajando en dos obras importantes en el Médano de Oro, que abarcan muchos kilómetros”, explicó Munisaga al referirse a los proyectos en ejecución.

Sobre calle 11, el plan contempla cerca de cuatro kilómetros de iluminación completamente nueva. Según detalló el jefe comunal, se instalarán postes y luminarias en un sector que hasta ahora presentaba una importante falta de alumbrado público.

“Es una zona que necesitaba mucha más iluminación. Vamos a incorporar un sistema nuevo, con posteado y alumbrado que antes no existía”, señaló el intendente.

La segunda intervención se realizará sobre Alfonso XIII, donde está prevista la colocación de luminarias a lo largo de 10 kilómetros. De esta manera, ambas obras alcanzarán aproximadamente 14 kilómetros de extensión y buscarán mejorar las condiciones de iluminación en dos corredores relevantes del distrito.

Un plan de obras en marcha

Munisaga también se refirió al conjunto de trabajos que lleva adelante la comuna y destacó los avances en distintos servicios e infraestructura urbana.

“Venimos con un frente de obras y objetivos importantes que hemos podido desarrollar durante el año, con avances en pavimento, plazas, iluminación y obras de agua y cloacas”, sostuvo.

El intendente reconoció, además, que las necesidades de los vecinos continúan siendo un desafío para la administración municipal. En ese sentido, indicó que el municipio busca alternativas para responder a las demandas de la comunidad en un contexto económico complejo.

La situación económica y las demandas vecinales

“Estamos buscando distintas alternativas para dar respuestas. Son tiempos difíciles, en los que las demandas ya no se limitan a los servicios y las obras municipales, sino que también incluyen problemas de trabajo, subsistencia y el costo de vida”, expresó Munisaga.

Con las intervenciones en calle 11 y Alfonso XIII, el municipio apunta a ampliar la infraestructura de alumbrado público en el Médano de Oro. La finalización de los trabajos permitirá incorporar iluminación en sectores que, según indicó el intendente, necesitaban una mejora en ese servicio.