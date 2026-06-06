La expectativa por el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo se siente con fuerza en San Juan. En un relevamiento realizado por DIARIO HUARPE, futbolistas y entrenadores locales analizaron diversos aspectos de la competencia, desde el presente del conjunto nacional hasta los posibles candidatos y revelaciones.

El análisis de la Selección Argentina

Luis Argumosa defiende la camiseta de Minero y tiene gran trayectoria en el fútbol provincial.

La confianza en el equipo campeón del mundo es un punto central para los consultados. Luis Argumosa, de Minero, destacó: "Para nosotros los argentinos es una expectativa muy linda porque vamos a cuidar el título que conseguimos en el 2022 que fue una alegría inmensa para todos. Va a ser un Mundial muy competitivo donde nosotros los argentinos siempre somos candidatos estando Messi dentro de la cancha".

Fabián Carrizo, defensor de Colón Junior y referente de San Juan.

En la misma línea, Fabián Carrizo, de Colón Junior, remarcó: "Es un Mundial nuevo, con nuevas reglas. Vamos a ver cómo sale eso. Argentina siempre es candidata, la veo. Más estando Messi, la veo ahí entre los candidatos". Leandro Regalado, de Alianza, sumó: "La verdad que las expectativas sobre un nuevo mundial y con respecto a que somos los últimos campeones y las eliminatorias que hicimos siempre son positivas uno espera que el papel que podamos hacer sea importante". A su vez, Javier Gil, de Sportivo Desamparados, afirmó: "Tengo mucha fe para este mundial y obvio que el argentino se ilusiona más que nadie".

Leandro Regalado fue promesa en San Martín y ahora demuestra su talento en Alianza.

Por su parte, Aron Montori, defensor de Defensores de Argentinos, destacó que: "Veo con seguridad a la Selección, de actualidad muy competitiva. Me genera una expectativa muy buena, de una Selección ganadora y que seguramente nos va a representar muy bien. No me animo a decir que se viene la cuarta pero seguro nos va a dar mucha felicidad".

Javier Gil, volante de Sportivo Desamparados, tiene experiencia en el fútbol europeo.

Desde el lado de cuarpo técnico, Marcelo "Luto" Molina comentó: "La verdad que genera ilusión esta Selección Argentina. Hay un gran grupo de jugadores, son jugadores que en su equipo son muy importantes y que cuando vienen a la Selección siguen con ese hambre que tienen como fue en el último Mundial". Sin embargo, advirtió: "Lo único que preocupa por ahí es la gran cantidad de lesionados que hay o jugadores con molestia, pero confiamos en que puedan llegar muy bien al debut".

Candidatos y los mejores del torneo

Al momento de analizar a los rivales de mayor peso, las opiniones coincidieron en las potencias tradicionales. Leandro Regalado señaló: "Creo que los candidatos serios, además de nosotros, pueden ser Portugal y Francia, por decir algunos de los que más me gustan en cuanto a funcionamiento y calidad de jugadores". A su vez, Montori coincidió con Francia como protagonista, y añadió a Brasil.

Aron Montori defiende la camiseta de Defensores de Argentinos en el fútbol loca.

Marcelo "Luto" Molina agregó: "Argentina sin lugar a dudas, España, Francia, Alemania, Brasil, creo que Marruecos puede llegar a repetir algo también, estar ahí en la pelea como fue el último Mundial".

Por su parte, Javier Gil, de Sportivo Desamparados, aseguró: "Siento que la selección candidata es la de Francia por la jerarquía de jugadores que tiene, es la selección que más jugadores tiene jugando en las grandes ligas". Fabián Carrizo también reafirmó: "Claramente Francia y España van a un nivel alto. Y Portugal también la siento como candidata, tiene buena selección".

Las posibles sorpresas

En cuanto a los equipos que podrían dar el golpe, el fútbol sanjuanino puso la mirada en Sudamérica y Europa. Luis Argumosa afirmó: "Yo creo que una selección sorpresa que va a pelear va a ser Ecuador". Fabián Carrizo coincidió y amplió: "Una sorpresa para mí es Colombia. Tengo fe en Colombia y algún otro equipo sudamericano como por ejemplo Ecuador".

Finalmente, Leandro Regalado dijo que: "Veo a Paraguay y Ecuador sobre lo que es el futbol sudamericano pueden hacer un buen papel y en Europa me gusta mucho Noruega como posible sorpresa". Y Aron Montori destacó que: "Siento que hay dos revelaciones claves, como Ecuador y Japón, esas selecciones van a ser el verdadero equipo a vencer. Sin dejar afuera a Marruecos que el mundial pasado fue semifinalista".

El camino de la Albiceleste

La Selección Argentina hará su debut en el Mundial 2026 el 16 de junio frente a Argelia. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo J y marcará el inicio del camino del seleccionado nacional en la Copa del Mundo. Luego se medirá con Austria y culminará la fase de grupos ante Jordania.