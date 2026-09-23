La colocación de implantes dentales incorporó herramientas digitales para planificar dónde y cómo se ubicará cada pieza. La cirugía guiada combina tomografías, escaneos, fotografías y radiografías para crear una planificación virtual y trasladarla mediante guías impresas en 3D.

En Salud & Bienestar, el odontólogo Jorge Giampietro explicó cómo funciona esta técnica y qué diferencias presenta frente al procedimiento convencional. El objetivo, señaló, es lograr una intervención “totalmente precisa, predecible” y reducir las molestias para el paciente.

Planificación antes de intervenir

La cirugía comienza antes de ingresar al consultorio. El profesional reúne estudios y los integra mediante un programa informático para determinar la ubicación del implante.

Jorge Giampietro, odontólogo.

“Es como que pongamos los implantes en la computadora”, describió Giampietro. La planificación permite conocer el eje de entrada y el punto exacto al que se busca llegar. Luego se fabrican guías personalizadas mediante impresión 3D, que orientan el procedimiento durante la colocación.

La técnica busca trasladar a la práctica lo previamente diseñado de manera digital.

Una intervención menos invasiva

Uno de los cambios más importantes está en la forma de realizar la cirugía. Según Giampietro, en determinados casos ya no es necesario realizar una incisión amplia con bisturí ni colocar puntos de sutura. El procedimiento puede llevar pocos minutos y se realiza con anestesia local.

“Hoy esta cirugía por lo general no se hace por medio de uso de bisturí ni se sutura”, explicó.

También destacó que el procedimiento es mínimamente invasivo y que, según cada caso, el paciente puede retomar rápidamente sus actividades.

Toda intervención quirúrgica puede tener riesgos y complicaciones, aunque la planificación previa busca reducirlos. La indicación debe determinarse según los estudios y las condiciones de cada paciente.

Después de colocar el implante, el seguimiento también presenta diferencias respecto de técnicas utilizadas años atrás. Giampietro explicó que actualmente pueden colocarse elementos de cicatrización y avanzar posteriormente con la rehabilitación sin necesidad de repetir una cirugía en determinados casos.

Tecnología y experiencia

La incorporación de tecnología no elimina la importancia del profesional. La planificación digital, los estudios previos y la experiencia clínica forman parte de un mismo proceso. “Siempre, siempre, siempre estás estudiando”, remarcó el odontólogo al hablar de la capacitación necesaria.

Para quienes sienten temor frente a la palabra cirugía, Giampietro sostuvo que las nuevas herramientas permiten abordar los implantes con procedimientos más precisos y menos invasivos en los casos indicados. “Miedo ya no podés tener”, afirmó, al destacar la evolución de la odontología.

No todos los pacientes necesitan el mismo procedimiento ni todas las situaciones pueden resolverse de la misma manera. La evaluación profesional permite definir si esta alternativa es adecuada y cuál es el plan de rehabilitación más conveniente.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.