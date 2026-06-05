Productores y emprendedores sanjuaninos participaron de una jornada de capacitación sobre producción y uso de minerales aplicados a la agricultura, una iniciativa que apunta a fortalecer la vinculación entre la actividad minera y el sector agropecuario provincial.

El encuentro promovió nuevas oportunidades para agregar valor a la producción sanjuanina.

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta propuesta responde al objetivo de impulsar acciones concretas que generen nuevas oportunidades de crecimiento para los sanjuaninos y promuevan la competitividad de los pequeños productores mineros.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el espacio destinado a testimonios de productores, quienes compartieron experiencias sobre los procesos de producción y los beneficios que aporta la utilización de minerales en distintos cultivos y actividades agrícolas.

El uso de minerales sirve para mejorar suelos, cultivos y productividad.

El director de Comercio Exterior, Federico Cordero, destacó la importancia de difundir las aplicaciones que tienen los minerales producidos en San Juan para el desarrollo agropecuario. “Estamos trabajando junto con otras instituciones en difundir las bondades que tienen los minerales que producen los pequeños y medianos empresarios mineros de San Juan para el agro”, señaló.

Por su parte, el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, explicó que productos como el oxicloruro de cobre, la tierra de diatomea y los sulfatos de magnesio tienen múltiples aplicaciones dentro de la actividad agrícola. “Estos minerales son utilizados tanto para la corrección de suelos y la fertilización como para el control de plagas y enfermedades en el agro sanjuanino”, indicó.

Además, Alonso remarcó que el objetivo es continuar acompañando a los pequeños productores para que consoliden su presencia en el mercado provincial, amplíen su alcance al ámbito nacional y, posteriormente, puedan acceder a oportunidades de exportación.

El encuentro se realizó en el marco del Programa de Asistencia Integral en Gestión Empresarial, Desarrollo Económico y Comercio Exterior para Pymes Mineras de San Juan y fue organizado en conjunto con la empresa Nutrientes S.A. y el comité organizador del Encuentro Internacional ArgOliva 2026.