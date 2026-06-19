En el marco del Mes del Medio Ambiente, Glencore Pachón puso en marcha el programa , Huerta Hidropónica Escolar una iniciativa que busca fomentar la educación ambiental, la innovación y la producción sustentable de alimentos en escuelas primarias de Calingasta.

La propuesta está destinada a estudiantes de quinto grado de establecimientos educativos de Barreal, Villa Calingasta y Tamberías, alcanzando a un total de 17 escuelas mediante la entrega de módulos hidropónicos equipados para el cultivo de hasta 28 plantas.

La gerente de Relaciones Comunitarias de Glencore Pachón, María Eugenia Basualdo, destacó que el proyecto apunta a acercar nuevas herramientas de aprendizaje a las futuras generaciones. “El objetivo principal es promover la innovación, el aprendizaje práctico y la producción sustentable de alimentos en todo el departamento”, señaló.

La iniciativa cuenta con el aval del Ministerio de Educación de San Juan y el acompañamiento técnico de la consultora Amaltea, especializada en desarrollo productivo. Además de la entrega de los kits, contempla talleres teórico-prácticos en cinco escuelas que funcionarán como nodos de capacitación para estudiantes y docentes.

Aprender haciendo

Uno de los primeros encuentros se realizó en la Escuela Nuestra Señora de las Nieves, donde los alumnos participaron activamente en el armado de los sistemas de cultivo y en las actividades de capacitación.

La especialista en agricultura familiar Lali Gaetano, encargada de los talleres, resaltó el entusiasmo de los estudiantes. “Fue muy lindo trabajar con ellos en el armado del kit de hidroponía. Hacen preguntas, participan y muestran mucho interés por aprender nuevas formas de producir alimentos”, explicó.

La hidroponía es un método de cultivo que prescinde del uso de tierra. En su lugar, las plantas crecen en una solución de agua enriquecida con nutrientes esenciales. Esta técnica permite reducir considerablemente el consumo de agua, minimizar riesgos de plagas y producir alimentos de manera más eficiente en espacios reducidos.

Un proyecto con impacto ambiental y comunitario

Desde las instituciones educativas valoraron la llegada del programa por las oportunidades que genera tanto dentro como fuera del aula. La directora Mónica Tapia destacó que la propuesta permitirá articular contenidos de distintas áreas curriculares y acercar nuevas alternativas productivas a la comunidad.

Uno de los principales beneficios de estos sistemas es el ahorro hídrico. Según los especialistas, las huertas hidropónicas consumen hasta un 90% menos de agua que los cultivos tradicionales, convirtiéndose en una alternativa especialmente relevante para zonas áridas como San Juan.

Los impulsores del proyecto esperan que la experiencia no solo quede en las escuelas, sino que también llegue a los hogares. La meta es que los estudiantes se conviertan en agentes multiplicadores de prácticas sustentables, llevando los conocimientos adquiridos a sus familias y promoviendo nuevas formas de producción amigables con el ambiente.

De esta manera, el programa busca sembrar mucho más que alimentos: pretende cultivar conciencia ambiental, innovación y herramientas para el futuro de las comunidades de Calingasta.