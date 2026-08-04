En una sociedad donde muchas veces a los hombres se les enseñó a callar lo que sienten, una propuesta busca abrir una puerta diferente: un espacio de escucha, reflexión y encuentro. Este sábado 8 de agosto a las 9 horas se realizará en San Juan el primer conversatorio “Entre Hombres”, coordinado por la licenciada Verónica Bendersky, con cupo reducido y una invitación a mirar hacia adentro.

La iniciativa nació luego de una experiencia previa con encuentros de mujeres. Según explicó Bendersky a DIARIO HUARPE, la idea apareció cuando comenzó a compartir esos espacios con hombres cercanos y algunos le plantearon la necesidad de contar también con un lugar propio.

"El conversatorio de los hombres surge este año cuando empiezo a compartir los de entre mujeres, que se hizo uno este año, y como también lo compartía con pacientes hombres o con padres conocidos. Algunos me preguntaron cuándo para nosotros y me quedé con esa inquietud dando vuelta a cuándo para nosotros”, contó.

A partir de esa pregunta, la profesional decidió asumir el desafío de crear un espacio pensado para los varones, donde puedan detenerse y reflexionar sobre su propia historia.

Un encuentro para mirarse y escucharse

Bendersky explicó que el objetivo principal del primer encuentro será que cada participante pueda pensarse más allá de sus roles cotidianos. “La idea principal, por lo menos del primer encuentro, es mirarse un poquito para adentro sobre cómo es cada uno. Se plantea una dinámica que implicaría pensarse y mirarse y poder descubrirse cómo es cada uno, sacando la profesión, sus roles en la sociedad, sino desde la mirada interna de sí mismo”, señaló.

El conversatorio tendrá un formato íntimo, con solamente cuatro participantes, buscando favorecer el intercambio y la construcción de confianza. “El grupo es reducido porque lo que se busca es la conversación, el intercambio. El desafío es que puede existir la solidaridad, el apoyo, esto de escuchar similitudes en las narrativas, en las historias de cada uno”, explicó.

La licenciada aclaró que el espacio no tiene una finalidad terapéutica, aunque puede permitir que surjan situaciones personales que luego puedan ser trabajadas en otros ámbitos. “No tiene fines terapéuticos, si bien inclusive me ha pasado que surgen algunas cuestiones que considero que tienen que ver más con sus procesos individuales”, indicó.

Trabajar desde las fortalezas personales

La propuesta apunta a la prevención y al fortalecimiento de herramientas emocionales. En ese sentido, Bendersky destacó que el objetivo no es enfocarse solamente en las dificultades, sino recuperar capacidades que cada persona ya posee. “Se trabaja en realidad desde la prevención. Si pudiera pensar en un ejemplo, no pensaría en cómo poner límites o falta de límites o poca autoestima o cómo construir el amor propio, sino trabajar desde los recursos, desde las habilidades de cada uno, volver a reencontrárselos, hacérselos más visibles”, afirmó.

Para la profesional, tanto hombres como mujeres atraviesan mandatos sociales, culturales y familiares que influyen en la manera de relacionarse con las emociones. “Creo que tanto en hombres como mujeres, el tema de los mandatos sociales, los culturales, los familiares, los emocionales, nos atraviesan a todos”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que en muchos varones todavía existe una dificultad para expresar aquello que sienten. “Me atrevería a decir solo que los varones, tal vez por lo cultural y lo social, no se atreven a poder compartir lo que sienten o lo que piensan”, expresó.

El encuentro “Entre Hombres” se realizará el sábado 8 de agosto a las 9 horas. Será coordinado por la licenciada Verónica Bendersky y contará con cupo reducido. Para cualquier información, los interesados se pueden comunicar al 2645103100.