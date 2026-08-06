Con el objetivo de llevar una sonrisa a los más pequeños, un comercio sanjuanino puso en marcha una campaña solidaria por el Día del Niño. La iniciativa invita a toda la comunidad a donar juguetes, regalos y alimentos para colaborar con un merendero de la provincia.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Juan Manuel Quinteros, referente de iP San Juan, explicó que la propuesta nació en el marco de la mudanza al nuevo local y como una forma de devolver el cariño recibido por sus clientes. "Aprovechando la mudanza del local, propusimos a nuestros clientes y a nuestra comunidad de Instagram juntar regalos para llevarlos a un merendero y hacer felices a muchos chicos de San Juan", comentó.

La respuesta superó las expectativas. Según Quinteros, además de las donaciones, comenzaron a llegar numerosas propuestas de instituciones para recibir la ayuda. "La gente se prendió muchísimo. Ya recibimos cinco o seis propuestas de merenderos y siguen llegando. Queremos que sea nuestra comunidad la que elija el lugar beneficiado mediante una encuesta en Instagram", adelantó.

Aunque la campaña comenzó con la idea de reunir juguetes, muchos vecinos ofrecieron colaborar con otro tipo de donaciones. "No solamente pueden venir a comprar y sumar un regalo. También pueden acercar juguetes que estén en buen estado o alimentos. Todo suma y creemos que entre todos podemos hacer algo muy lindo", sostuvo.

Las donaciones se reciben en el local ubicado en Tucumán 349 Sur, entre Mitre y Santa Fe, en horario de comercio. Si bien el objetivo inicial era concretar la entrega para el Día del Niño, Quinteros explicó que evalúan extender la campaña algunos días más para reunir una mayor cantidad de donaciones.

La iniciativa busca demostrar que un pequeño gesto puede transformarse en una gran ayuda cuando toda una comunidad decide involucrarse.