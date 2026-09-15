El fiscal federal Carlos Stornelli avanzó con una investigación penal contra directivos de las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, vinculadas al proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La causa se inició a partir de una denuncia del Gobierno nacional y busca determinar las responsabilidades de quienes participaron de las decisiones relacionadas con las actividades hidrocarburíferas.

La investigación apunta no solamente a las empresas involucradas, sino también a las personas que intervinieron en las decisiones y a las sociedades utilizadas para desarrollar las operaciones. Además, el fiscal solicitó reconstruir los movimientos económicos y financieros relacionados con las compañías.

El foco está puesto en el proyecto Sea Lion

Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, participan del desarrollo del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa contempla avanzar con la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía es reclamada por Argentina.

Según la investigación, el objetivo es establecer quiénes participaron concretamente de las decisiones vinculadas a las actividades que el Gobierno argentino considera ilegales por realizarse sin autorización nacional. Las figuras penales bajo análisis contemplan penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión.

Buscan reconstruir el circuito económico

Stornelli también pidió reconstruir los movimientos económicos y financieros de las compañías involucradas. La medida pretende identificar el origen y destino de los fondos, las operaciones realizadas y las relaciones existentes entre las diferentes sociedades.

El avance de la causa representa un nuevo paso dentro de la estrategia oficial para extender la investigación más allá de las personas jurídicas. El objetivo es alcanzar también a quienes tuvieron participación concreta en las decisiones empresariales vinculadas con los proyectos petroleros.

En paralelo, el Gobierno prepara nuevas acciones contra empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en Malvinas. La presentación de Stornelli se suma así a una estrategia oficial que busca avanzar judicialmente contra las compañías señaladas por operar sin autorización argentina.