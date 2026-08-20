La Justicia de Bolivia imputó este miércoles al consultor político argentino Fernando Cerimedo por tentativa de femicidio, en el marco de la investigación por el ataque a balazos contra Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra. Además, la Fiscalía solicitó que permanezca bajo prisión preventiva durante 180 días mientras avanza la causa.

Cerimedo está señalado como presunto autor intelectual del ataque y permanece detenido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc). Será un juez cautelar quien deberá resolver este jueves si acepta el pedido de la Fiscalía. En caso de hacer lugar a la medida, el argentino podría ser trasladado a la cárcel de Palmasola.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que Cerimedo es considerado el principal acusado dentro de la investigación. En tanto, la fiscal Yolanda Aguilera indicó que entre las pruebas incorporadas se encuentran la declaración de Beller y las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el ataque.

Cerimedo decidió no declarar ante los investigadores. Su defensa rechazó las acusaciones y sostuvo que la causa tendría motivaciones políticas. Además, negó que el consultor estuviera intentando abandonar Bolivia cuando fue detenido.

El ataque contra Nadia Beller

Beller fue atacada frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra por dos hombres que circulaban en una motocicleta y estaban vestidos como repartidores. De acuerdo con la investigación, la mujer recibió tres disparos y tuvo que ser hospitalizada, mientras que los atacantes escaparon y continúan siendo buscados por las autoridades bolivianas.

En el marco de la causa, la Justicia también ordenó peritar el teléfono celular y una computadora que fueron secuestrados a Cerimedo. El objetivo es determinar si en esos dispositivos existe información que permita establecer una eventual participación en la planificación o ejecución del ataque.

El consultor argentino fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, horas después del ataque. Cerimedo participó de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y también se desempeñó como asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Qué dijo la defensa de Cerimedo

Margarita Arce, abogada del argentino, rechazó la acusación y planteó públicamente la hipótesis de que el episodio habría sido un "autoatentado". La letrada aseguró que presentará pruebas para respaldar esa versión y negó que Cerimedo haya ordenado atacar a Beller. Por el momento, esa interpretación corresponde a la estrategia de la defensa y la Fiscalía mantiene al argentino como principal acusado de la investigación.