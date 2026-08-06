Imputaron a Juan Cruz Rufino por la estafa con la venta de un lote

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino atraviesa una nueva instancia en los tribunales locales tras ser imputado por un presunto delito de estafa. La investigación penal preparatoria se formalizó este jueves bajo la supervisión de la jueza Mabel Moya por un hecho que se remonta a mayo de 2024. Según la acusación presentada, el conflicto se originó por la venta de un lote de tierra en el departamento de nueve de Julio.

Durante el proceso se detalló que el denunciante, Danilo Exequiel Rosselot, entregó un automóvil Ford Ka como parte de pago. El valor del vehículo se estimó en cinco millones de pesos aproximadamente al momento de la firma del boleto de compraventa. No obstante, en la audiencia se reveló que el rodado ya fue comercializado a un tercero, dato que quedó registrado en el expediente judicial.

El fiscal Guillermo Heredia solicitó inicialmente un plazo de 12 meses para desarrollar las tareas de investigación y pidió medidas cautelares. Por su parte, la abogada defensora María Sánchez no presentó objeciones a este requerimiento. Sin embargo, el abogado de la querella, Roberto Juárez, planteó su desacuerdo con la duración del proceso y propuso que el tiempo se redujera a seis meses, además de solicitar un embargo sobre los bienes del músico.

Al tomar la palabra frente a las autoridades, Juan Cruz Rufino expresó su "voluntad de alcanzar un acuerdo con la presunta víctima para resolver el conflicto" con el fin de finalizar el litigio. Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió otorgar un plazo de seis meses para la etapa de instrucción, validando la postura de la representación del denunciante.

Antecedentes

Esta situación legal se suma a otros antecedentes que involucran al artista. En noviembre de 2025, Rufino acordó pagar cinco millones de pesos en cuotas a Bruno Fernández para evitar un juicio por otra presunta estafa con un auto, en una resolución homologada por el juez Roberto Montilla.

Asimismo, el 22 de abril pasado recibió una condena de seis meses de prisión condicional por delitos de amenazas y daño en perjuicio de su expareja. Aquel fallo fue dictado por el juez Guillermo Adárvez luego de que el imputado admitiera su responsabilidad por el hecho ocurrido el 15 de octubre de 2025 en Santa Lucía.