Imputaron a la madre del menor sospechoso del robo a la joyería y los Bonanno

La investigación penal que busca esclarecer una seguidilla de atracos en San Juan sumó una nueva imputación de trascendencia. La justicia acusó formalmente a Ivana Yanina Velazquez por encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública. Velazquez es la madre del adolescente de 15 años que se encuentra en la mira de los investigadores como uno de los principales sospechosos de cometer los asaltos.

La causa unifica tres hechos delictivos ocurridos contra la joyería M&G de la Peatonal, la vivienda de la familia Bonanno y la empresa ISEL Ingeniería, radicada en el departamento de Rivadavia. La vinculación de la mujer al expediente se produjo a partir de un allanamiento ejecutado en su vivienda.

En ese operativo, las fuerzas policiales hallaron herramientas que habían sido denunciadas como sustraídas de la firma de instalaciones eléctricas antes mencionada. Además de los elementos de trabajo, los agentes secuestraron 1.450.000 pesos y una motocicleta con pedido de captura, vehículo que presuntamente se utilizó para arribar a la joyería damnificada en la zona de Capital.

Velazquez se convirtió en la segunda persona mayor de edad que resulta imputada en este legajo judicial. Previamente, la fiscalía imputó por encubrimiento a Madeline Ailin Miranda, de 18 años, quien es señalada como la pareja del menor de edad investigado. Durante un procedimiento realizado en Chimbas, los efectivos policiales descubrieron en un inmueble prendas de vestir que habrían sido empleadas en los golpes, así como joyas, relojes y un exhibidor de la joyería afectada.

Gran parte de estos elementos de valor se encontraban ocultos en una mochila enterrada en el sector del fondo del terreno. Miranda fue imputada y recuperó la libertad, mientras que la fiscalía estudia la cadena de mensajes que intercambió con el adolescente a través de su teléfono móvil.

Por su parte, el menor de 15 años permanece bajo investigación judicial por su supuesta participación en los tres hechos de robo. No obstante, debido a su rango de edad, es penalmente inimputable. Su situación legal es objeto de análisis por parte del Juzgado de Menores que dirige la jueza Julia Camus.

Con respecto al perjuicio económico provocado, se detalló que en el asalto a la joyería los autores se apoderaron de un botín valorado en más de 30 millones de pesos, integrado por cerca de 150 relojes, diversas alhajas y piezas de platería. Hasta el momento, las tareas investigativas permitieron recuperar apenas el 15% de ese total millonario. En tanto, en el atraco a la familia Bonanno se secuestraron 7.600 dólares y un automóvil que se presume fue utilizado por los delincuentes para la logística del hecho.

La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad sigue adelante con las labores para determinar la mecánica de los robos y confirmar si se trata de una misma banda delictiva. Para ello, los fiscales Oscar Ghilardi y Leonardo Villalba analizan minuciosamente las imágenes de las cámaras de seguridad, el contenido de los teléfonos secuestrados y otros materiales reunidos en los distintos procedimientos.