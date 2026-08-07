El influencer y exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina fue formalmente imputado este viernes por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en el marco de la denuncia presentada por su prima, Iara Agustina Ledesma, quien lo acusó por un hecho que, según su relato, ocurrió varios años atrás cuando ambos eran menores de edad.

La imputación se concretó luego de que Medina se presentara ante la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza. La causa es investigada por el fiscal Juan Pablo Volpicina y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías del Joven N° 1.

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido cuando la joven tenía 13 años y Medina 17. La denunciante sostuvo que el entonces adolescente ingresó a la habitación donde ella dormía y abusó sexualmente de ella. La presentación judicial fue radicada días atrás en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza.

La respuesta de Thiago Medina

Tras conocerse la denuncia, el exGran Hermano negó las acusaciones mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. Allí aseguró que rechaza "de manera categórica" los hechos que se le atribuyen y afirmó que se puso a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación. También señaló que no realizará nuevas declaraciones mientras avance el proceso judicial.

Con la imputación ya formalizada, la causa continuará con la producción de pruebas y las medidas de investigación dispuestas por la fiscalía, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual elevación a juicio. La imputación no implica una condena y el acusado mantiene su derecho de defensa durante todo el proceso.