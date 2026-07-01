Imputaron a un gomero por amenazas y daños contra un comerciante rival

La Justicia comenzó a investigar un conflicto de larga data entre propietarios de dos gomerías ubicadas a pocos metros de distancia en la ciudad de San Juan. Este miércoles se formalizó la investigación penal contra uno de los tres denunciados por una serie de amenazas y daños que, según la denuncia, se vienen registrando desde diciembre de 2025.

El fiscal Francisco Plaza explicó que la causa se originó a partir de varias presentaciones realizadas por el dueño de una gomería ubicada sobre calle Tucumán, quien denunció haber sido víctima de reiterados episodios de hostigamiento, amenazas y daños atribuidos a los propietarios de otro comercio del mismo rubro situado a escasa distancia.

Según precisó el funcionario judicial, la investigación comprende tres hechos de amenazas simples y dos hechos de daños contra el comerciante denunciante. Además, se incorporaron otras dos denuncias por amenazas formuladas por empleados de la misma gomería.

Durante la audiencia solo compareció uno de los tres denunciados, por lo que la Fiscalía solicitará una nueva audiencia para formalizar la investigación respecto de las otras dos personas involucradas. El juez de Garantías otorgó un plazo de seis meses para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria.

En cuanto a la situación procesal del imputado que asistió a la audiencia, el fiscal indicó que continuará en libertad. Como medidas de coerción, deberá prometer someterse al proceso, presentarse una vez por mes en la Comisaría Segunda y cumplir con la prohibición de realizar actos de hostigamiento o cualquier conducta molesta contra el denunciante.

Plaza explicó que el imputado no registra antecedentes penales ni condenas, por lo que la Fiscalía optó por solicitar medidas de menor intensidad y buscar una eventual solución alternativa al conflicto, siempre que no se produzcan nuevos hechos delictivos.

Mientras se desarrolla la investigación, ambos comercios podrán continuar funcionando normalmente. Sin embargo, el fiscal advirtió que, si se registran nuevos episodios de amenazas, daños o cualquier otro tipo de hostigamiento, la situación procesal de los denunciados podría agravarse y derivar en medidas más restrictivas.