Imputaron a un profesor de la Boero por abusar de una alumna de 15 años

Un profesor de la EPET N° 1 Rogelio Boero quedó formalmente imputado por una grave denuncia de abuso sexual contra una alumna de 15 años. La audiencia de formalización se realizó este jueves en Tribunales y el docente continuará el proceso en libertad, aunque deberá cumplir estrictas medidas de restricción mientras avanza la investigación.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el acusado fue identificado como Roberto Martínez y quedó imputado por el delito de abuso sexual simple agravado por su condición de educador, en perjuicio de una estudiante de 15 años.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la adolescente, quien habría señalado al docente por un episodio de índole sexual. Según trascendió del caso, la menor manifestó que el profesor la habría manoseado en sus partes íntimas.

Por el momento, la Justicia mantiene bajo reserva distintos detalles de la investigación debido a que se trata de un presunto delito contra la integridad sexual y la denunciante es menor de edad.

La causa está siendo investigada por la Unidad Fiscal de Investigación ANIVI. Durante la audiencia, la ayudante fiscal Florencia Buteler presentó los elementos reunidos hasta el momento y solicitó la apertura de la investigación penal preparatoria.

Uno de los puntos destacados de la audiencia fue que el Ministerio Público Fiscal no solicitó la prisión preventiva ni otra medida de coerción de máxima intensidad. Por ese motivo, el juez de Garantías Javier Figuerola resolvió que el docente permanezca en libertad mientras continúa el proceso.

Sin embargo, la libertad no será irrestricta. El magistrado estableció una serie de reglas de conducta que el imputado deberá cumplir durante los próximos seis meses.

Entre las principales medidas se encuentra una prohibición de acercamiento a la adolescente en un radio de 300 metros. Además, teniendo en cuenta que ambos forman parte de la misma comunidad educativa, el juez dispuso que el profesor no pueda concurrir a los mismos lugares de esparcimiento que la menor, con el objetivo de evitar cualquier contacto entre ambos y prevenir una eventual revictimización.

La defensa del docente estuvo a cargo de la abogada María Filomena Noriega.

De esta manera, la causa quedó formalmente abierta y ahora la Fiscalía tendrá un plazo para profundizar la investigación, reunir nuevas pruebas y determinar cómo continúa la situación procesal del profesor.

La imputación constituye, por el momento, una acusación en el marco de una investigación penal y será la Justicia la que deberá determinar, a partir de las pruebas que se incorporen al expediente, qué ocurrió y la eventual responsabilidad del docente.