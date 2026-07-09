La investigación por un presunto robo cometido mediante el uso de un inhibidor de señales sumó este miércoles un nuevo avance judicial. En una audiencia realizada ante el juez de Garantías Federico Rodríguez, la Fiscalía formalizó la imputación contra David Fernández, señalado como presunto partícipe del hecho. Sin embargo, el magistrado resolvió que continúe en libertad al considerar que no existían elementos suficientes para justificar su prisión preventiva mientras avanza la causa.

Durante la audiencia, el fiscal Miguel Gay solicitó un plazo de cuatro meses de Investigación Penal Preparatoria y requirió que Fernández permaneciera tres meses detenido de manera preventiva. El planteo fue rechazado por la defensora oficial Sandra Leveque, quien sostuvo que no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Finalmente, el juez hizo lugar únicamente al plazo de investigación y dispuso que el imputado recupere la libertad, aunque continuará formalmente vinculado al expediente.

La causa también tiene como principal sospechoso a un hombre de apellido Miraval, quien permanece prófugo y sobre quien pesa un pedido de captura. Para la Fiscalía, habría sido el autor material del robo ocurrido el pasado 16 de junio, alrededor de las 16.30, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca fue estacionada sobre calle Salta, en las inmediaciones de General Paz, frente a un geriátrico.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Miraval descendió de una camioneta Ford F-100 blanca perteneciente a Fernández y habría utilizado un inhibidor de señales para impedir el cierre del vehículo y acceder a su interior. Allí, según la acusación, sustrajo un morral que contenía alrededor de $200.000 en efectivo, tarjetas de crédito, una tarjeta de Mercado Pago, documentación personal, un cargador de teléfono celular y otros efectos personales.

La teoría fiscal sostiene que, una vez cometido el robo, Miraval regresó al vehículo conducido por Fernández para abandonar el lugar. No obstante, durante la audiencia trascendió que las cámaras de seguridad incorporadas al expediente no registraron ese momento específico. Las imágenes sí ubicarían a un hombre identificado como Miraval en las inmediaciones de la camioneta de la víctima.

La investigación también reconstruyó movimientos posteriores al hecho. Horas después del robo, ambos sospechosos fueron ubicados en una estación de servicio situada en la zona de Maradona y Benavídez, donde habrían intentado pagar combustible utilizando las tarjetas sustraídas. Como el propietario ya las había bloqueado tras denunciar el robo, las operaciones fueron rechazadas.

Según expuso la Fiscalía, luego solicitaron dinero en efectivo a otras personas que cargaban combustible en el lugar. Además, la madre de Miraval realizó una transferencia de $5.000 a uno de los clientes que les entregó efectivo. Ese movimiento, junto con el seguimiento de cámaras de seguridad, forma parte de las principales pruebas incorporadas al expediente.

Durante la audiencia, la defensa remarcó que en los allanamientos realizados no se encontraron en poder de Fernández el dinero robado, el morral, las tarjetas bancarias, la documentación ni el supuesto inhibidor de señales utilizado para cometer el hecho. También sostuvo que su asistido nunca fue registrado utilizando las tarjetas sustraídas.

Al prestar declaración, Fernández aseguró que únicamente trasladó a Miraval hasta el centro de la ciudad porque este tenía previsto comprar un vehículo. Explicó que permaneció dentro de su camioneta durante todo ese tiempo y afirmó desconocer las actividades que realizó el otro hombre. También señaló que posteriormente ambos fueron a cargar combustible porque Miraval le había ofrecido pagar el gasoil, aunque negó haber participado del robo o haber sabido que su acompañante había cometido el ilícito.

Con esta resolución judicial, David Fernández continuará el proceso en libertad mientras se desarrollan los cuatro meses de Investigación Penal Preparatoria. En paralelo, la Justicia mantiene vigente el pedido de captura contra Miraval, considerado por la Fiscalía como el presunto autor material del robo con inhibidor de señales.