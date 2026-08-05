La Justicia dio inicio este miércoles a la investigación contra Jorge Daniel Núñez, un cuidacoches de 53 años acusado de haber abusado sexualmente de una joven durante un viaje en un colectivo de la RedTulum. En la audiencia de formalización, el juez Sergio López Marti resolvió imputarlo por el delito de abuso sexual simple y otorgó un plazo de cinco meses para que la Fiscalía profundice la pesquisa.

Como el fiscal no solicitó la prisión preventiva, el imputado continuará el proceso en libertad, aunque deberá cumplir medidas restrictivas impuestas por la Justicia.

Núñez había sido detenido en el barrio La Estación y permanecía bajo prisión domiciliaria desde el lunes, a la espera de la audiencia. El hombre es insulinodependiente, tiene una pierna amputada y utiliza una silla de ruedas para movilizarse. Además, es conocido por desempeñarse como cuidacoches en la zona del Casino y la peatonal sobre calle General Acha.

La causa se originó por un hecho ocurrido el sábado 25 de julio, cuando una joven abordó un colectivo de la línea A en la plaza Madre Universal, en Rivadavia. Según su denuncia, el vehículo viajaba con muchos pasajeros y ella decidió ayudar al hombre al advertir que su silla de ruedas se desplazaba por los movimientos de la unidad.

Mientras sostenía uno de los apoyabrazos para evitar que la silla se moviera, sintió un tocamiento en la parte baja de su cuerpo. Al girar, aseguró haber visto al acusado retirar la mano de manera apresurada, mientras otra pasajera le confirmó que había observado lo sucedido.

Tras advertir la situación, la joven informó al chofer, quien detuvo el colectivo al llegar a la Plaza Laprida. Luego se dirigió a la Unidad Fiscal Cavig para radicar la denuncia y dar inicio a la investigación.

En su declaración también manifestó que, después del episodio, varias personas le comentaron que el imputado habría protagonizado hechos de acoso similares en la peatonal sanjuanina. Además, trascendió que Núñez registra una condena condicional previa por un delito de la misma naturaleza, un antecedente que quedó incorporado a la causa que ahora deberá resolver la Justicia.