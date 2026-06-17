Imputaron al conductor borracho que mató a un hombre en San Martín

La Justicia avanzó este martes con la investigación por el siniestro vial ocurrido el último fin de semana en el departamento San Martín, donde una persona perdió la vida. El fiscal Nicolás Schiattino confirmó que se realizó la audiencia de formalización contra el conductor involucrado, quien quedó imputado por homicidio culposo agravado debido a la conducción imprudente y por haber superado ampliamente el nivel de alcoholemia permitido por la ley.

“El día de hoy se llevó a cabo la formalización de la investigación penal preparatoria, es decir, la imputación por el homicidio culposo ocurrido durante el fin de semana en San Martín”, explicó Schiattino a DIARIO HUARPE. Además, precisó que la acusación fue formalizada por un homicidio culposo agravado “por la conducción imprudente y negligente de un vehículo con motor y por haber excedido el nivel de alcoholemia establecido por la normativa vigente”.

El fiscal también confirmó que el juez hizo lugar a distintas medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. “Se dictaron medidas coercitivas y una medida cautelar mediante la cual se dispuso la retención de la licencia de conducir del imputado durante toda la investigación penal preparatoria, por un plazo de ocho meses”, señaló.

Entre las obligaciones impuestas al acusado, Schiattino detalló que deberá fijar domicilio y abstenerse de cualquier conducta que pueda obstaculizar el proceso judicial. “No puede interferir en la investigación ni entorpecer el desarrollo de la causa”, indicó.

Asimismo, deberá presentarse una vez al mes en la dependencia policial correspondiente para acreditar el cumplimiento de las medidas impuestas. También tendrá prohibido abandonar la provincia o el país sin autorización previa de la Justicia.

“Si necesita salir de San Juan o del territorio nacional deberá solicitar autorización al juez de Garantías”, aclaró el representante del Ministerio Público Fiscal.

El dato clave de la alcoholemia

Uno de los elementos más relevantes del expediente es el resultado del test de alcoholemia practicado al conductor. Según informó Schiattino, el acusado registró 2,03 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del hecho.

El Código Penal establece que los conductores que no poseen licencia profesional no pueden superar un gramo de alcohol por litro de sangre. En este caso, el conductor tenía 2,03 gramos por litro.

Ese registro representa más del doble del límite contemplado por la legislación penal para este tipo de conductores y constituye uno de los agravantes centrales considerados por la Fiscalía en la causa que investiga la muerte ocurrida durante el fin de semana en San Martín.