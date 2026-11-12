La Justicia de San Juan imputó por homicidio culposo a Ramón Ruiz, el hombre de 81 años que abrió repentinamente la puerta de su automóvil y provocó un accidente fatal en Albardón. La víctima fue Ricardo Tejada, de 55 años, quien circulaba en bicicleta por calle Laprida cuando impactó contra la puerta del vehículo. Como parte de las medidas dispuestas, el conductor continuará en libertad, pero deberá entregar su licencia de conducir mientras avanza la investigación.

La audiencia se realizó este miércoles 11 de noviembre y estuvo encabezada por el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi. En esa instancia se formalizó la investigación penal contra Ruiz por el delito de homicidio culposo, en relación con el fallecimiento del ciclista ocurrido en octubre.

Además de la imputación, se resolvió retirarle la licencia de conducir durante el desarrollo del proceso judicial. El hombre deberá permanecer a disposición de la Justicia mientras se reúnen los elementos necesarios para esclarecer las circunstancias del hecho.

Cómo ocurrió el accidente fatal en Albardón

El siniestro ocurrió durante la mañana del 19 de octubre, alrededor de las 10, sobre calle Laprida, en Albardón. Tejada circulaba en bicicleta cuando se encontró con un Peugeot 308 estacionado. En ese momento, Ruiz abrió repentinamente la puerta del automóvil y el ciclista impactó contra ella, sin poder evitar el choque.

El golpe le provocó graves lesiones en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson. Pese a la atención médica y los esfuerzos de los profesionales, su estado se agravó y sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía internado.

Finalmente, Ricardo Tejada murió luego de permanecer casi dos días internado. Su fallecimiento dio inicio a una investigación judicial para determinar las responsabilidades por el accidente.

El video que registró el impacto

Uno de los elementos centrales de la causa es una cámara de seguridad de la zona que captó el momento del accidente. Las imágenes muestran cómo el ciclista avanzaba por la calle y terminó impactando contra la puerta del Peugeot 308, que se abrió de manera repentina.

El registro audiovisual permitió reconstruir la secuencia del choque y se convirtió en una pieza importante para establecer cómo ocurrió el hecho.

Con la imputación de Ruiz, la investigación continuará para determinar las responsabilidades penales por la muerte del ciclista de Albardón.