La jueza de Garantías Mabel Moya, la ayudante fiscal Silvina Zogbe y el abogado defensor Giménez Puchol protagonizaron una audiencia judicial clave tras la denuncia de una joven de 23 años en San Juan. El caso investiga el sometimiento sexual que la víctima padeció por parte de su propio padre desde que tenía 11 años hasta la actualidad.

La situación salió a la luz el pasado 12 de noviembre cuando se desató una feroz trifulca entre los parientes de la afectada. Un grupo numeroso de familiares fue en busca del acusado para respaldar a la denunciante, lo increpó por los hechos y le propinó una fuerte golpiza.

Ese mismo día, la joven acudió a la UFI CAVIG para radicar la denuncia formal contra su progenitor por los ultrajes sufridos. Con las primeras medidas ordenadas por el Ministerio Público Fiscal, el sujeto fue detenido al día siguiente, el 13 de noviembre, quedando a disposición de las autoridades.

En su testimonio, la denunciante relató que los ataques comenzaron cuando tenía 11 años y que siempre revistieron extrema gravedad. El hombre aprovechaba cuando quedaban a solas en la vivienda ante la ausencia de la madre, aunque los abusos también habrían ocurrido en la vía pública.

La investigación judicial presenta dos aristas que diferencian este expediente de otros delitos contra la integridad sexual que ocurren en la clandestinidad. Por un lado, la fiscalía cuenta con el relato de un testigo presencial, ya que uno de los hermanos de la víctima habría presenciado los hechos.

Por otro lado, los investigadores descubrieron que el entorno familiar tenía conocimiento de los abusos desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, toda la situación se mantuvo oculta bajo un estricto pacto de silencio hasta que el conflicto explotó el 12 de noviembre.

Durante la audiencia de formalización, la ayudante fiscal Silvina Zogbe solicitó que el imputado permanezca detenido bajo prisión preventiva. La representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó su pedido en la gravedad de los hechos y en la alta pena en expectativa, que va de 8 a 20 años de prisión efectiva.

Además, la fiscalía advirtió sobre el latente riesgo de entorpecimiento de la investigación en curso. Zogbe remarcó que todavía falta tomar declaración testimonial a numerosos integrantes del grupo familiar y alertó que existirían amenazas vigentes contra los testigos.

Por su parte, el abogado defensor Giménez Puchol intentó morigerar las condiciones de detención del acusado. El letrado solicitó que la medida cautelar se cumpliera en los calabozos de una comisaría local para evitar su traslado inmediato a la cárcel.

Finalmente, tras la firme oposición de la fiscalía, la jueza Mabel Moya avaló la postura acusatoria e imputó al hombre por abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por el vínculo. La magistrada fijó 8 meses para la Investigación Penal Preparatoria y dictó 3 meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas.