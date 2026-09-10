Imputaron al hombre que atacó a hachazos a un prestamista de Santa Lucía

Un conflicto entre dos hombres derivó en un enfrentamiento armado con hachas que actualmente investiga el Ministerio Público Fiscal en el departamento de Santa Lucía. Los hechos comenzaron tras un altercado entre Rodríguez Franco y Ricardo Martínez, un hombre dedicado a los préstamos de dinero. Luego del altercado, Martínez radicó la denuncia formal ante las autoridades correspondientes para dar inicio al proceso legal.

La causa tuvo avances significativos durante la audiencia de formalización del caso. En dicha instancia, la fiscal Daniela Pringles formalizó la imputación contra Rodríguez Franco bajo la carátula de lesiones leves. Asimismo, la representante fiscal requirió un período de seis meses para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria y solicitó que el imputado permanezca detenido bajo la medida de prisión preventiva durante tres meses.

La representación legal del acusado ofreció una reconstrucción distinta sobre la secuencia de los hechos. Los abogados defensores Franco Vázquez y Gustavo De la Fuente argumentaron que Rodríguez Franco sufrió un ataque previo por parte de la otra persona y que su accionar respondió exclusivamente a un acto de legítima defensa.

La resolución del caso quedó a cargo de la jueza Mabel Moya, quien determinó conceder la prisión preventiva por un lapso de tres meses, pero dispuso que el imputado cumpla dicha medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Las actuaciones judiciales continúan en desarrollo mientras se recolectan elementos de prueba para esclarecer la mecánica exacta de la contienda y definir las responsabilidades penales de las partes involucradas.