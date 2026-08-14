Una joven de apellido Miranda fue imputada este viernes por el delito de encubrimiento en el marco de la investigación por el robo sufrido por la familia Bonanno. La acusación surgió a partir del vínculo sentimental que la mujer habría mantenido con un adolescente de 15 años que fue detenido y señalado como uno de los presuntos involucrados en el hecho.

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público Fiscal expuso como parte de los elementos reunidos una serie de mensajes de texto que Miranda habría intercambiado con el adolescente. Para la Fiscalía, esas comunicaciones deben ser analizadas para determinar si existió algún tipo de vínculo con el robo y cuál fue concretamente la participación de la joven.

La defensa, en cambio, planteó que las comunicaciones respondieron exclusivamente a la relación sentimental que ambos mantenían y negó que los mensajes estuvieran relacionados con el hecho delictivo.

El abogado defensor explicó que el Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de nueve meses para profundizar la investigación y determinar si existen elementos que permitan sostener la acusación contra su clienta.

Uno de los aspectos destacados por la defensa durante la audiencia fue el allanamiento realizado en el domicilio de Miranda. Según explicó el abogado, los investigadores no encontraron allí ningún elemento relacionado con el robo a la familia Bonanno.

“Lo único que se secuestró fue el teléfono celular de ella”, señaló el defensor, quien remarcó que no se encontró ningún otro objeto de interés para la investigación.

Ese teléfono, precisamente, sería uno de los elementos centrales para analizar las comunicaciones que la joven mantuvo con el adolescente y determinar si tuvieron alguna relación con el hecho investigado.

Respecto del menor de 15 años, el abogado aclaró que su situación procesal corresponde al fuero de menores y que desconoce qué medidas se adoptaron en su contra. La defensa de Miranda tampoco pudo precisar si permanece detenido o cuál es actualmente su situación dentro de la investigación.

Así, la joven quedó formalmente vinculada a la causa bajo la acusación de encubrimiento, mientras la Fiscalía tendrá nueve meses para avanzar con distintas medidas y establecer si las comunicaciones entre ambos fueron únicamente producto de la relación sentimental o si existió algún vínculo con el robo a la familia Bonanno.