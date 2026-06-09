El dirigente político sanjuanino Sergio Vallejos fue imputado este martes en una causa iniciada a partir de una denuncia por violencia de género presentada por una expareja. La acusación incluye los delitos de lesiones leves y tenencia ilegítima de arma de fuego. Tras la audiencia judicial, el referente político habló públicamente sobre el avance de la investigación, cuestionó el accionar de la Fiscalía y aseguró que no existen elementos suficientes para sostener las acusaciones en su contra.

“Considero que el fiscal no cuenta con elementos suficientes para sostener esta acusación. No tiene nada. A mi entender, se trata de una situación muy personal y muy dolorosa que fue llevada a una dimensión mayor por parte del Ministerio Público Fiscal y de Cavig”, afirmó en rueda de prensa. El dirigente sostuvo que la investigación avanzó sobre una situación que, según su visión, pertenece al ámbito personal y cuestionó el criterio aplicado por los investigadores.

Además, manifestó que la causa habría adquirido una exposición pública excesiva. “Lamento que se utilicen recursos del Estado para una situación de estas características. Entiendo que esto también afecta a mi familia y considero que se ha generado un daño innecesario”, afirmó.

Más adelante, también cuestionó la actuación de los investigadores. “Considero que en este caso hubo una extralimitación y que se terminó afectando a personas que nada tienen que ver con el expediente”, agregó.

Sobre la tenencia de un arma sin registrar

En relación con la imputación por la tenencia de un arma de fuego, Vallejos sostuvo que la situación responde a una cuestión administrativa y no a una conducta delictiva. “Soy usuario legítimo de armas de fuego y me sorprendió la forma en que evolucionó este tema. El arma en cuestión fue adquirida hace muchos años y, por cuestiones administrativas, no figura correctamente registrada en el sistema actual de la Anmac”, señaló.

El dirigente remarcó además que posee autorización legal para la tenencia de otras armas. “Se trata de un trámite que no fue concluido oportunamente. Posteriormente adquirí otras armas que fueron autorizadas, por lo que entiendo que no existe una situación de irregularidad grave”, sostuvo.

Durante la investigación se realizó un allanamiento en el domicilio del dirigente, donde fueron secuestradas cinco armas de fuego. Según informaron fuentes judiciales, cuatro de ellas contaban con la documentación correspondiente y serán restituidas.

Cómo sigue la investigación

La audiencia de formalización estuvo encabezada por el juez Mariano Panetta, con la intervención de los fiscales Mario Panetta y Verónica Recio, quienes expusieron los avances de la investigación y las pruebas reunidas hasta el momento.

Durante la audiencia, Vallejos optó por hacer uso de su derecho a no declarar. Mientras tanto, la causa continuará bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG, que avanzará con nuevas medidas probatorias para determinar las circunstancias denunciadas y establecer eventuales responsabilidades penales.