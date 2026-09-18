La Municipalidad de Santa Lucía dejó inaugurada las mejoras de la Plaza del Milagro ubicada en las calles Remedios de Escalada y José María del Carril que pertenecen al Barrio Asociación Civil 9 de Julio, un complejo urbano residencial tradicional del departamento.

El acto oficial contó con la presencia del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, el intendente departamental, Juan José Orrego, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, legisladores provincial y departamentales, autoridades municipales, y el cura párroco Jorge Arica, quien bendijo la nueva gruta erigida en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa.

Espacio de convivencia y armonía

Durante la ceremonia, el gobernador Marcelo Orrego y el ministro Carlos Platero destacaron la transformación urbana y la calidad de los servicios municipales prestados en zonas urbanas y semirurales, mencionando avances paralelos como los trabajos en la avenida Roque Sáenz Peña, las mejoras en calle San Lorenzo y los avances del próximo parque de Santa Lucía, proyectado como un pulmón verde clave para la provincia.

Gobernador Marcelo Orrego.

En el marco del crecimiento poblacional y del desarrollo del corredor industrial minero en el acceso este, el intendente Juan José Orrego anunció una propuesta para ordenar el tránsito vehicular en la zona. El municipio impulsará una consulta barrial a través del Concejo Deliberante para evaluar la posibilidad de transformar la calle Salvador María del Carril en mano única —con sentido de norte a sur y salida hacia el lateral de la Avenida de Circunvalación—, garantizando mayor fluidez, zonas de estacionamiento y mayor seguridad vial para los vecinos y alumnos del sector.

"Para mí siempre es fundamental venir a acompañar a todos los intendentes (...) y en esta oportunidad también con un gran gusto, porque la verdad que la plaza ha quedado fantástica. Recuerdo que a mí me tocó hacer las primeras intervenciones en esta plaza cuando me tocó en su momento ser intendente y que, en este caso, Juan lo ha mejorado extraordinariamente bien", dijo el gobernador.

Sobre la gestión departamental, destacó que "es el contexto de un departamento que crece, que se desarrolla, que genera oportunidades, que todo el tiempo piensa en sus vecinos. Eso es lo que la gente pretende de un intendente y, por supuesto, que administre bien lo que es de todos".

Por otro lado, dio un anticipo de cómo avanza el proyecto del Parque Municipal de Santa Lucía: "Va a ser un antes y un después para la silueta que tiene nuestro departamento y además también para la calidad de vida de muchas personas, donde va a haber un pulmón verde fantástico".

Por su parte, el intendente Juan José Orrego, remarcó la idea de transformación: "Siempre que hay transformaciones, que hay obra, hay progreso, hay desarrollo. Los vecinos van estando conformes porque son pedidos exclusivamente de ellos... Cuando nos brindamos al 100% por y para la gente, al llegar estos momentos a uno se le llena el corazón de alegría".

Juan José Orrego, intendente de Santa Lucía.

Por último expresó como deseo: "Ojalá que se produzcan muchos milagros acá, que muchos se pongan de novios, que otros se conozcan. De eso se trata, que sea un punto de encuentro para disfrutar y compartir en familia".

En qué consisten las mejoras

Las obras de renovación y mejoras integrales, forman parte del plan de recuperación y modernización de los espacios públicos del departamento. La intervención consistió concretamente en la instalación de 14 luminarias LED con cableado subterráneo; nuevo sistema de riego por aspersión; paradas de colectivo de última generación; juego infantil integrador con dos torres, paneles lúdicos, sectores de trepa, toboganes y piso antigolpe; la incorporación de forestación renovada, mobiliario urbano, cartelería y pintura; y la colocación de un mástil de 22 metros de altura con iluminación LED con el pabellón de la bandera nacional.

Además, implementación de obras de accesibilidad universal con la construcción y mejora de rampas de acceso para personas con movilidad reducida.

De este modo, esta mejora responde al concepto que implementa el municipio como un espacio de "encuentro comunitario, promoviendo la recreación, la actividad física y la convivencia entre generaciones, además de embellecer el entorno y reforzar el sentido de pertenencia de los vecinos".

Esta inauguración se enmarca dentro de una estrategia de obras públicas en Santa Lucía que avanza en paralelo con la construcción de un megaparque comunal de seis hectáreas de extensión, proyectado para abrir sus puertas al público antes de que finalice el año.

Fotos y video: Martín Britos.