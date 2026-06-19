El Gran San Juan sumó este viernes un nuevo desarrollo comercial con la apertura de Hola Tulum Open Mall, el primer centro comercial a cielo abierto de la provincia. El complejo está ubicado en la intersección de avenida Circunvalación y Scalabrini Ortiz, en la zona del Hiper Libertad.

El emprendimiento es de inversión privada y está impulsado por la familia Lucero, histórica en el rubro comercial en San Juan. Durante la inauguración estuvieron presentes el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, y la intendenta de Capital, Susana Laciar, junto a autoridades provinciales, municipales y los desarrolladores del proyecto.

Orrego destacó el rol del sector privado en el desarrollo económico y la generación de empleo. “Los emprendedores son aquellos que no duermen para descansar, sino para seguir soñando”, expresó durante su intervención.

El centro comercial es el nuevo encuentro de familias y amigos de la provincia. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

En la misma línea, sostuvo que este tipo de inversiones se enmarcan en un esquema de articulación público-privada. “Donde hay desarrollo hay crecimiento, y donde hay crecimiento hay confianza”, señaló.

Por su parte, Laciar valoró la consolidación del proyecto en la ciudad y la trayectoria de la familia impulsora. “Hablar de la familia Lucero es hablar de una familia emprendedora de hace 69 años”, afirmó.

El referente del proyecto, Fernando Lucero, destacó el concepto del nuevo espacio comercial. “Este proyecto nació como una idea muy simple, pero muy potente: crear un lugar donde las personas quieran estar”, expresó.

En esa línea, agregó que el objetivo es transformar la experiencia de consumo. “Las personas hoy no buscan comprar un producto solamente, buscan vivir momentos con amigos y familias”, señaló.

También remarcó el trabajo conjunto en el desarrollo del emprendimiento. “Trabajando en conjunto la parte privada con la parte pública se logran cosas muy positivas”, afirmó.

El complejo cuenta con más de 30 locales comerciales y prevé la generación de alrededor de 500 puestos de trabajo directos, según lo informado por los desarrolladores.

La iniciativa se estructura en tres etapas de desarrollo. En esta primera fase quedaron habilitados los primeros espacios comerciales y gastronómicos, mientras que las siguientes etapas contemplan la incorporación de nuevos rubros y servicios.

El proyecto también prevé la construcción de un hotel de siete niveles como parte de su etapa final, además de la expansión de la oferta comercial en el predio.

"Hola Tulum va a aportar un granito de arena a este San Juan que estamos convencidos que va a venir con mucho crecimiento para todos, y en eso los sanjuaninos nos tenemos que sentir orgullosos Lo que queremos representar acá es eso: que los sanjuaninos podamos enorgullecernos con las cosas que podamos mostrar a la gente que viene de afuera", cerró su discurso el propietario.

El Shopping Tulum Open Mall inicia su funcionamiento en un punto estratégico del Gran San Juan sobre avenida Circunvalación, consolidándose como un nuevo espacio comercial en expansión.