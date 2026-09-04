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Inauguraron la Plaza La Paz por la celebración del 84º aniversario de Rawson

La Municipalidad de Rawson compartió con los vecinos la nueva obra en el Barrio Los Plásticos, con un nuevo playón multiusos.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La obra incluyó un nuevo playón, pérgolas con mesas y bancos, juegos infantiles, pista de salud, mobiliario urbano y luminarias LED.

 

En el marco de las actividades por el 84° aniversario del departamento, la Municipalidad de Rawson inauguró la renovada Plaza La Paz en el barrio UOYEP, conocido popularmente como Los Plásticos, un complejo habitacional que en octubre cumplirá 9 años desde su entrega.

La intervención integral se diseñó para recuperar el espacio público y generar un punto de encuentro, recreación, deporte y convivencia para las familias, transformando un sitio que antes presentaba abandono y oscuridad en un sector con vida y movimiento.

La obra incluyó la construcción de un nuevo playón multiusos, pérgolas con mesas y bancos, juegos infantiles, pista de salud, mobiliario urbano, carteles nomencladores y luminarias LED de 150 watts.

Esta iniciativa forma parte de la política de recuperación de espacios públicos del municipio y tuvo como rasgo fundamental el trabajo articulado entre las áreas comunales y una comunidad organizada para transformar su propio entorno.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó que la obra refleja el espíritu de los festejos de aniversario: "Hoy podemos escuchar a los chicos jugando y vemos a las familias disfrutando de este lugar.

Eso es cambiar una realidad. Donde antes había abandono y oscuridad, hoy hay encuentro, recreación y mejor convivencia". El jefe comunal remarcó además el valor de la organización vecinal y agradeció el esfuerzo de los equipos municipales y trabajadores involucrados, señalando que "aun en tiempos difíciles, las cosas se pueden hacer cuando existe organización, solidaridad y un objetivo común".

Por su parte, el presidente de la Unión Vecinal, Héctor Muñoz, expresó la emoción de los habitantes: "Para nosotros es un día muy especial. Esto marca un antes y un después y estamos muy contentos y orgullosos de que se haya podido concretar el sueño del vecino, que era tener nuestra plaza".

Muñoz recordó el nacimiento del proyecto a partir de reuniones vecinales para embellecer y mejorar el barrio, y convocó a cuidar el nuevo logro colectivo: "Los vecinos también somos protagonistas de este cambio. Ahora tenemos que comprometernos entre todos a cuidarlo".

La inauguración de la Plaza La Paz se suma a otras actividades destacadas de la agenda aniversario, como la habilitación de la renovada Plaza 1 de Diciembre y del Playón Polideportivo Lionel Messi en el barrio Franklin Rawson, así como el multitudinario lanzamiento de Rawson Nexo Minero, que convocó a más de 2.000 sanjuaninos.

De este modo, la gestión municipal combina obra pública, participación ciudadana y desarrollo para celebrar la historia y proyectar el futuro del departamento.

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