En el marco de las actividades por el 84° aniversario del departamento, la Municipalidad de Rawson inauguró la renovada Plaza La Paz en el barrio UOYEP, conocido popularmente como Los Plásticos, un complejo habitacional que en octubre cumplirá 9 años desde su entrega.

La intervención integral se diseñó para recuperar el espacio público y generar un punto de encuentro, recreación, deporte y convivencia para las familias, transformando un sitio que antes presentaba abandono y oscuridad en un sector con vida y movimiento.

La obra incluyó la construcción de un nuevo playón multiusos, pérgolas con mesas y bancos, juegos infantiles, pista de salud, mobiliario urbano, carteles nomencladores y luminarias LED de 150 watts.

Esta iniciativa forma parte de la política de recuperación de espacios públicos del municipio y tuvo como rasgo fundamental el trabajo articulado entre las áreas comunales y una comunidad organizada para transformar su propio entorno.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó que la obra refleja el espíritu de los festejos de aniversario: "Hoy podemos escuchar a los chicos jugando y vemos a las familias disfrutando de este lugar.

Eso es cambiar una realidad. Donde antes había abandono y oscuridad, hoy hay encuentro, recreación y mejor convivencia". El jefe comunal remarcó además el valor de la organización vecinal y agradeció el esfuerzo de los equipos municipales y trabajadores involucrados, señalando que "aun en tiempos difíciles, las cosas se pueden hacer cuando existe organización, solidaridad y un objetivo común".

Por su parte, el presidente de la Unión Vecinal, Héctor Muñoz, expresó la emoción de los habitantes: "Para nosotros es un día muy especial. Esto marca un antes y un después y estamos muy contentos y orgullosos de que se haya podido concretar el sueño del vecino, que era tener nuestra plaza".

Muñoz recordó el nacimiento del proyecto a partir de reuniones vecinales para embellecer y mejorar el barrio, y convocó a cuidar el nuevo logro colectivo: "Los vecinos también somos protagonistas de este cambio. Ahora tenemos que comprometernos entre todos a cuidarlo".

La inauguración de la Plaza La Paz se suma a otras actividades destacadas de la agenda aniversario, como la habilitación de la renovada Plaza 1 de Diciembre y del Playón Polideportivo Lionel Messi en el barrio Franklin Rawson, así como el multitudinario lanzamiento de Rawson Nexo Minero, que convocó a más de 2.000 sanjuaninos.

De este modo, la gestión municipal combina obra pública, participación ciudadana y desarrollo para celebrar la historia y proyectar el futuro del departamento.