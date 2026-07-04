Inauguraron la primera escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza

La secretaria general de la Presidencia Karina Milei llegó a Posadas para encabezar el estreno de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en Misiones. Durante el encuentro realizado en el Hotel Julio César la titular del partido explicó que “mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”. La funcionaria estuvo acompañada por Martín Menem y diversos referentes del espacio libertario.

Milei recordó ante los presentes que “nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado”.

Sobre la nueva institución educativa partidaria afirmó que “la estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta”.

En el escenario estuvieron Adrián Núñez junto a los legisladores Diego Hartfield y Maura Gruber. Al finalizar su intervención la secretaria pidió “muchísimas gracias y a ponerse a trabajar. Sigamos pintando el país de violeta”. Por su parte Martín Menem expresó “primero, el agradecimiento a Karina Milei por continuar apuntalando a La Libertad Avanza en cada rincón de la Argentina”.

El titular de la Cámara de Diputados valoró el trabajo parlamentario realizado desde el inicio de la gestión. Según sus palabras “todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso”. Para concluir Menem instó a los militantes a que “empiecen a formarse con las ideas del presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo”.