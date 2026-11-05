La plaza De la Libertad, en Pocito, cuenta desde este miércoles 4 de noviembre con un Banco Rojo destinado a recordar a las mujeres que perdieron la vida por violencia de género. La inauguración reunió a vecinos, familiares de víctimas de femicidio y autoridades municipales, en una actividad que buscó mantener presente el reclamo de justicia y la importancia de prevenir nuevas situaciones de violencia.

El acto fue encabezado por el intendente Fabián Aballay y contó con la participación de integrantes de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio. Junto al banco se colocó una placa con un mensaje dedicado a las víctimas, para transformar un espacio de encuentro cotidiano en un lugar permanente de memoria y reflexión.

La intervención forma parte de la iniciativa internacional Banco Rojo, que utiliza estos elementos en plazas y otros espacios públicos para visibilizar los femicidios y generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres.

El mensaje que acompaña al Banco Rojo de Pocito

Durante la ceremonia se descubrió una placa que recuerda a las mujeres asesinadas y plantea la necesidad de mantener viva su memoria.

“Sus nombres no se olvidan, su dolor se transforma en lucha”, expresa parte de la inscripción, que también incluye un compromiso de no guardar silencio frente a la violencia de género.

La presencia de familiares de víctimas dio un significado especial al homenaje, que se realizó a pocas semanas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante su intervención, Aballay destacó la necesidad de que la comunidad participe en la prevención de estas situaciones y no permanezca indiferente ante posibles casos de violencia.

El jefe comunal remarcó la importancia de “escuchar, acompañar y actuar a tiempo”, al referirse a las responsabilidades compartidas entre las instituciones y la sociedad.

Qué significa el Banco Rojo y cómo surgió la iniciativa

El proyecto Banco Rojo nació en Italia en 2016 como una campaña de sensibilización frente a los femicidios y las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.

La propuesta consiste en instalar bancos pintados de rojo en lugares públicos, acompañados por mensajes que recuerdan a las víctimas e invitan a reflexionar sobre la problemática.

La iniciativa llegó a Argentina en 2017, con la instalación de un primer banco en el Hospital Álvarez de Buenos Aires. Desde entonces, se extendió a distintas provincias y municipios, entre ellos San Juan.

El color rojo representa simbólicamente la violencia sufrida por las víctimas y busca llamar la atención de quienes transitan por estos espacios.

En Pocito, la intervención quedó ubicada en la plaza De la Libertad, donde permanecerá como recordatorio de las mujeres que perdieron la vida y de la necesidad de prevenir nuevas agresiones.

Dónde pedir ayuda ante situaciones de violencia de género

Más allá de los homenajes y las acciones de concientización, las personas que atraviesan situaciones de violencia de género pueden solicitar orientación y acompañamiento mediante distintos canales de asistencia.

En Argentina funciona la Línea 144, un servicio gratuito disponible las 24 horas, los 365 días del año, que brinda información, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia.

La atención está a cargo de equipos interdisciplinarios que ofrecen orientación sobre recursos de protección, asistencia y acceso a derechos.

Ante una situación de peligro inmediato, se debe llamar al 911 para solicitar la intervención de los servicios de emergencia.

La inauguración del Banco Rojo en Pocito suma un nuevo espacio de memoria en la provincia y busca mantener visible una problemática que requiere prevención, acompañamiento y respuestas concretas.