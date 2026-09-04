En el marco de su 84° aniversario, la Municipalidad de Rawson inauguró este viernes la Galería de los Intendentes Electos por el Pueblo, un nuevo espacio institucional que busca preservar la memoria democrática del departamento y reconocer a quienes estuvieron al frente del Ejecutivo municipal desde el regreso de la democracia en 1983.

La ceremonia se realizó en el edificio municipal y contó con la presencia del intendente Carlos Munisaga, el presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Coronado, autoridades judiciales, concejales, funcionarios, vecinos, familiares de exintendentes y jefes comunales mandato cumplido.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Gobierno, a través de las áreas de Archivo y Ceremonial y Protocolo, con el objetivo de recuperar y visibilizar la trayectoria de quienes fueron elegidos por los rawsinos para conducir el departamento.

La Municipalidad de Rawson inauguró este viernes la Galería de los Intendentes Electos por el Pueblo. (Gentileza)

Una galería para recuperar la memoria democrática

El nuevo espacio reúne las imágenes de los intendentes electos desde 1983 hasta la actualidad y fue declarado de interés patrimonial, educativo y cultural por el Concejo Deliberante.

Además, mediante una ordenanza, fueron declarados ciudadanos destacados del departamento quienes ejercieron la intendencia desde el retorno de la democracia.

La Municipalidad de Rawson inauguró este viernes la Galería de los Intendentes Electos por el Pueblo. (Gentileza)

La nómina histórica está integrada por Ciro Maturano (1983-1987), Vicente Mestre (1987-1991), Carlos Fernández (1991-1995 y 1995-1999), Zulma Ortiz (1999-2003), Mauricio Ibarra (2003-2007 y 2007-2009), Gustavo Rojas (2009-2011), Juan Carlos Gioja (2011-2015 y 2015-2019), Rubén García (2019-2023) y Carlos Munisaga (2023-2027).

Durante el acto también participaron los intendentes mandato cumplido Carlos Ciro Maturano, Carlos Francisco Fernández, Zulma Beatriz Ortiz, Eduardo Mauricio Ibarra y Juan Carlos Gioja, además de familiares de Vicente Mestre Pedro.

“Cada uno le entregó una parte de su vida a Rawson”

Durante su discurso, Munisaga destacó el aporte de las distintas gestiones al crecimiento del departamento.

“Hoy queremos darle ese lugar de honor y de orgullo a quienes tuvieron la enorme responsabilidad de ser elegidos por el pueblo como intendentes. Cada uno, con sus dificultades, sus propósitos, su trabajo y su esfuerzo, le entregó una parte de su vida a nuestro departamento”, expresó.

El intendente también sostuvo que el crecimiento de Rawson no puede atribuirse a una sola gestión. “Se construyó con el trabajo que cada intendente supo conducir, planificar y llevar adelante en su momento”, señaló.

En esa línea, remarcó el rol de los gobiernos municipales dentro del sistema democrático y consideró que es en las ciudades donde la relación entre los vecinos y sus representantes se vuelve más cercana.

La Municipalidad de Rawson inauguró este viernes la Galería de los Intendentes Electos por el Pueblo. (Gentileza)

Un código QR para conocer la historia

La Galería cuenta además con un código QR que permitirá a vecinos y visitantes acceder desde sus teléfonos celulares a contenidos sobre la historia institucional y política de Rawson.

La herramienta incluye una línea de tiempo con la evolución de los distintos períodos de gobierno y los intendentes que estuvieron al frente del departamento, con el objetivo de ampliar la información disponible y convertir el espacio en un recurso educativo y cultural.

Como parte de la jornada aniversario, los intendentes mandato cumplido participaron del izamiento del Pabellón Nacional y posteriormente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Además, el Concejo Deliberante entregó un reconocimiento especial al profesor Carlos Moreno por su contribución a la recuperación de la memoria institucional de Rawson.