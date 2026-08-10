La Policía de San Juan desplegó una serie de operativos en chatarrerías y recuperadoras de tres departamentos que terminaron con cinco establecimientos clausurados y el secuestro de más de 32 toneladas de material no ferroso, aparentemente cobre, valuados en $460.000.000. Los procedimientos se realizaron en el marco de las investigaciones por daños a transformadores de energía eléctrica y sustracción de este tipo de materiales.

Los controles se desarrollaron entre el 4 y el 6 de agosto en Caucete, Pocito y Rawson y estuvieron a cargo de efectivos de la División Policía Rural, la Unidad de Apoyo Investigativo y la Sección Leyes Especiales, dependientes de la Dirección D-5.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en Caucete, donde fueron clausuradas tres chatarrerías. En "Don Antonio", ubicada sobre calle Urquiza, los uniformados constataron que la habilitación estaba vencida y que el Libro de Industria y Comercio se encontraba desactualizado.

En la "Chacarita Acosta", situada en el Loteo Los Andes, la situación derivó además en un importante secuestro. Según informó la Policía, el propietario no contaba con las habilitaciones correspondientes ni pudo acreditar la procedencia de 7.500 kilos de recortes de cables y bobinados de material no ferroso.

El tercer establecimiento caucetero inspeccionado fue "Las Huellas Compartidas", en calle Córdoba, Villa Independencia. Allí también se detectó la falta de habilitaciones y del Libro de Industria y Comercio, por lo que la Justicia de Paz ordenó la clausura.

Más cableado sin procedencia acreditada

Los controles continuaron el 5 de agosto en Pocito. En la recuperadora "Don Mariano", ubicada sobre calle Lemos entre 5 y 6, los efectivos encontraron inconsistencias en la documentación, un certificado eléctrico vencido y el libro correspondiente desactualizado.

Además, hallaron 120 kilos de cables de alta y media tensión cuyo origen no pudo ser acreditado. De acuerdo con la información policial, personal de Naturgy reconoció el material como compatible con elementos utilizados por la empresa. La Justicia dispuso el secuestro y la clausura preventiva del comercio.

El operativo de mayor magnitud se produjo el 6 de agosto en Rawson. En "Metal Sur S.R.L. - Recuperadora Fernández", ubicada en Lemos 1436 Sur, fueron encontrados 32.670 kilos de material no ferroso, aparentemente cobre, sin documentación que acreditara su procedencia. El 3° Juzgado de Faltas ordenó secuestrar el material y clausurar el establecimiento.

Como resultado de todos los procedimientos, la Policía informó el secuestro de más de 32.700 kilos de material no ferroso. Según las estimaciones oficiales, lo incautado tendría un valor aproximado de $460.000.000 en el mercado actual.

Desde la fuerza provincial adelantaron que continuarán los controles en comercios dedicados a la compraventa de chatarra y en rutas sanjuaninas para detectar el transporte irregular de materiales que puedan estar relacionados con delitos contra la infraestructura eléctrica.