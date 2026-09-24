Los efectos del Viento Zona siguen dificultando las tareas de auxilio para los equipos de bombero en la provincia. Además, de los siniestros registrados en Santa Lucía, Rawson y Chimbas, se sumaron también los de San Martín.

Precisamente en Calle Sarmiento, en en el tramo comprendido entre calles Colón y San Isidro. El avance de las llamas, favorecido por las condiciones climáticas del viento Zonda, generó momentos de suma tensión entre los vecinos de la zona tras amenazar directamente a varias propiedades residenciales.

El fuego se expandió rápidamente por los terrenos y alcanzó la estructura de diversas viviendas. Según las primeras informaciones, algunas casas sufrieron daños materiales menores en su estructura, mientras que en otros inmuebles el fuego se extendió hacia los fondos y corrales. Como consecuencia directa de las llamas, varios animales de crianza que se encontraban en los patios —entre ellos gallinas y chanchos— terminaron calcinados.

Frente a la magnitud de la emergencia, diversas dotaciones del Bomberos de San Juan se desplegaron en el lugar para controlar y sofocar los focos de incendio antes de que continuaran propagándose hacia zonas habitadas colindantes.

En la zona de la emergencia operó de manera articulada personal de la Comisaría Seccional correspondiente al departamento San Martín, junto con equipos de asistencia y maquinaria del Municipio de San Martín, quienes colaboraron con las tareas operativas, el ordenamiento del tránsito y la asistencia inicial a las familias afectadas.