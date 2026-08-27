Incendio en Pocito: 10 familias perdieron sus viviendas y analizan cómo asistirlas

Un incendio de pastizales afectó a 20 familias en Pocito, dejó 70 personas damnificadas y provocó pérdidas totales en 10 viviendas, mientras que otras 10 sufrieron daños parciales. El fuego comenzó cerca de las 11:30 del miércoles y avanzó hasta los fondos de las casas ubicadas en inmediaciones de calle 11 y Alfonso XI.

La secretaria de Acción Social del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, Gabriela Rodrigo, explicó en Radio Sarmiento que entre las personas afectadas hay niños y que cuatro vecinos sufrieron quemaduras y debieron ser trasladados a centros de salud. Además, algunas personas fueron atendidas por inhalación de humo y posteriormente recibieron el alta.

Las pérdidas fueron de distinta magnitud. Diez familias perdieron completamente sus viviendas, mientras que en otros casos el fuego alcanzó sectores como dormitorios, livings o la parte posterior de las casas. Rodrigo detalló que algunas construcciones eran precarias, de adobe, palos, caña y otros materiales, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas.

“De las 20 casas, 10 casas perdieron todo y 10 fueron parciales”, señaló Rodrigo al describir el impacto del incendio.

Asistencia a las familias

Durante la noche, equipos de Bomberos, Bomberos Voluntarios, Protección Civil, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y personal del municipio de Pocito trabajaron en la asistencia de los damnificados.

Como primera respuesta, las familias recibieron colchonetas, frazadas, agua y viandas, debido además al corte del suministro eléctrico provocado por el incendio. Algunas personas se autoevacuaron y se trasladaron a viviendas de familiares, principalmente niños y adultos mayores.

Rodrigo explicó que varias familias decidieron permanecer en el lugar pese a los daños. Ante esa situación, desde el área recomendaron que al menos una persona permaneciera fuera de la vivienda para evitar la exposición al humo y al hollín.

También se registró la pérdida de algunos animales. Según indicó la funcionaria, varias familias tenían perros y cerdos y algunos de ellos murieron o resultaron afectados por el avance del fuego.

Nuevo relevamiento y posible entrega de materiales

Este jueves, los equipos de asistencia realizarán un nuevo relevamiento para determinar con mayor precisión los daños y definir la ayuda que recibirá cada familia.

La reunión de coordinación comenzó a primera hora y estaba previsto que los equipos se trasladaran al lugar alrededor de las 10 de la mañana, una vez finalizada la evaluación inicial. El ingreso a las viviendas y terrenos dependerá también de las indicaciones de Bomberos y de las condiciones de seguridad.



Para las diez familias que perdieron completamente sus viviendas, el Gobierno provincial analiza distintas alternativas de asistencia. Entre ellas se encuentra la posibilidad de entregar materiales para reconstruir las estructuras en el mismo lugar, una opción que responde a la decisión de algunas familias de permanecer en sus terrenos. La medida quedará definida después del relevamiento final.

Trabajo conjunto ante emergencias

Rodrigo también explicó que el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano interviene principalmente después de ocurrido un episodio, con tareas de contención y provisión de recursos. La evacuación y las primeras acciones operativas corresponden a organismos como Protección Civil y Bomberos.

En ese marco, la funcionaria destacó el funcionamiento de una red de coordinación entre organismos provinciales, fuerzas policiales y equipos de emergencia para responder ante incendios, terremotos, lluvias y otras situaciones de riesgo.