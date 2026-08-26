Un grave incendio golpeó a Pocito durante la tarde de este miércoles 26 de agosto y dejó un saldo de 18 viviendas completamente destruidas y alrededor de 60 personas afectadas. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, quien se trasladó hasta el lugar para coordinar la asistencia a los damnificados.

El fuego comenzó cerca de las 13.30 en la zona de Calle 11 y se propagó rápidamente en medio de las fuertes ráfagas de viento Zonda que afectaron a San Juan durante la jornada. En un primer momento se reportó un incendio en inmediaciones del barrio privado Palmeras II, donde las llamas alcanzaron un sector con abundante material combustible.

Bomberos y vecinos trabajaron para contener las llamas en medio del Zonda. (Foto: DIARIO HUARPE/Sergio Leiva)

La situación se volvió desesperante cuando el fuego comenzó a avanzar por los alrededores. Vecinos se sumaron a las tareas junto a los bomberos e intentaron evitar que las llamas alcanzaran más viviendas.

Platero explicó que uno de los sectores más afectados se encuentra sobre calle Alfonso XIII, donde existe un gran desagüe rodeado de cañaverales y viviendas ubicadas a pocos metros. “Se han quemado 18 viviendas por completo y hay 60 personas afectadas”, confirmó el funcionario. También señaló que existen otras propiedades con daños parciales.

El incendio consumió por completo las viviendas afectadas. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Pese a la magnitud del incendio, hasta el momento no se registraron heridos. “Gracias a Dios no hay ninguna persona herida de gravedad”, aseguró Platero. Sin embargo, algunas personas inhalaron humo mientras intentaban salvar sus pertenencias y viviendas, aunque sin complicaciones de gravedad.

Asistencia para las familias

El ministro aseguró que el incendio ya se encontraba controlado, aunque bomberos, camiones municipales y unidades del Gobierno provincial continuaban trabajando en el lugar para contener cualquier posible reactivación.

La Provincia y el Municipio de Pocito, encabezado por el intendente Fabián Aballay, coordinaron un operativo para asistir a quienes perdieron sus casas.

“Hay camiones del Ministerio de Familia que se están haciendo presentes para traer colchones, frazadas y almohadas a las familias”, explicó Platero a DIARIO HUARPE.

El ministro Carlos Platero y el intendente de Pocito trabajan en conjunto para asistir a los damnificados. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

El operativo continuará este jueves con un relevamiento para determinar las necesidades de cada familia y el nivel de daños en las propiedades. Provincia y Municipio anticiparon que abordarán de manera conjunta cada caso para avanzar con la asistencia habitacional.

Mientras continúa el trabajo en la zona, el saldo preliminar refleja la magnitud del siniestro: 18 viviendas con pérdidas totales, otras con daños parciales y unas 60 personas afectadas, aunque sin heridos de gravedad.

El incendio arrasó con todo. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)