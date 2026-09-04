El responsable del incendio que afectó a decenas de familias en Pocito podría enfrentar una multa de hasta $220.500.000, de acuerdo con el cálculo que surge del Código de Faltas y Convivencia del departamento. El dato fue explicado por un funcionario municipal, quien además confirmó que el expediente continúa bajo investigación luego de que las pericias determinaran que el fuego fue provocado.

“En el caso del Código de Faltas y Convivencia, la multa tiene un piso de $3.000.000. Si la superficie afectada supera los 100 metros cuadrados, se adicionan aproximadamente $75.000 por cada metro cuadrado”, explicó Sergio Escamilla, juez municipal de Faltas y Convivencia de Pocito, a DIARIO HUARPE.

El incendio ocurrido el 26 de agosto en la zona de calle Alfonso XIII, entre calles 11 y 12, afectó aproximadamente 3.000 metros cuadrados. Si esa superficie se toma para realizar el cálculo, los primeros 100 m² quedan contemplados dentro de la sanción base de $3.000.000.

Sobre los 2.900 m² restantes se aplicarían unos $75.000 por metro cuadrado. Eso representa $217.500.000 adicionales y lleva el cálculo total a aproximadamente $220.500.000.

De todos modos, se trata de una estimación y no de una sanción definitiva. La autoridad municipal aclaró que la graduación de la multa depende de las circunstancias particulares del caso y de lo que determine la investigación.

No hace falta que haya intención

Uno de los puntos centrales señalados por el funcionario es que la normativa no exige necesariamente demostrar que una persona quiso provocar el incendio para aplicar una sanción administrativa. “Nosotros no requerimos que haya intención para sancionar. Es suficiente la imprudencia o la negligencia”, sostuvo.

En ese sentido, una conducta que no haya tenido como objetivo generar el incendio también podría derivar en una responsabilidad si se considera que existió falta de cuidado. Además, la normativa contempla una responsabilidad vinculada al propietario del terreno.

“Todo lo que son infracciones cometidas con un terreno, ya sea porque está sucio, con maleza o porque se producen incendios, tiene como responsable al dueño del terreno”, explicó Escamilla.

Se confirmó que el fuego fue provocado

La investigación judicial sumó un dato clave luego de las pericias realizadas por Bomberos. El fiscal Ignacio Achem confirmó que los informes recibidos determinaron que el inicio del incendio fue intencional.

“Indican que el inicio del fuego fue intencional. A partir de ahí, lo que hay que determinar es el grado de dirección de ese incendio para que se constituya como una figura delictiva”, explicó el funcionario.

El funcionario municipal también señaló que se solicitaron nuevos informes a Bomberos de la provincia para complementar las pericias realizadas inicialmente por Bomberos Voluntarios de Pocito.

Quién originó el fuego sigue sin aparecer

Las pericias realizadas por Bomberos determinaron que el inicio del incendio fue intencional. Sin embargo, la Justicia todavía no identificó a un sospechoso y busca establecer quién provocó el fuego y bajo qué circunstancias.

Desde el municipio señalaron que también se solicitó información y colaboración a Bomberos de la provincia para sumar elementos a las pericias realizadas inicialmente por Bomberos Voluntarios de Pocito.