A una semana del devastador incendio que afectó a decenas de familias en Pocito, la investigación judicial sumó un dato clave. Las pericias realizadas por Bomberos determinaron que el inicio del fuego fue intencional, aunque hasta el momento la Justicia no logró identificar a la persona responsable.

El fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica, confirmó que ya recibió los informes formales elaborados por Bomberos después del incendio ocurrido en la zona de calle Alfonso XIII, entre calles 11 y 12.

“Indican que el inicio del fuego fue intencional. A partir de ahí, lo que hay que determinar es el grado de dirección de ese incendio para que se constituya como una figura delictiva”, explicó el fiscal en declaraciones radiales.

La determinación representa un avance importante, pero todavía resta establecer en qué circunstancias comenzó el fuego. La investigación deberá determinar si existió intención de provocar daños o si el incendio se originó a partir de una conducta negligente.

El episodio ocurrió el pasado miércoles 26 de agosto, durante una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento Zonda. Las condiciones climáticas provocaron que las llamas se propagaran rápidamente y alcanzaran viviendas de la zona.

El balance informado inicialmente por el Gobierno provincial indicó que 18 viviendas sufrieron pérdidas totales y alrededor de 60 personas resultaron afectadas, además de otras propiedades que registraron daños parciales.

Sin sospechosos y con una investigación compleja

A pesar del resultado de las pericias, hasta el momento no hay personas identificadas como responsables del inicio del incendio.

Los investigadores ya tomaron declaración a por lo menos 10 vecinos de la zona. Sin embargo, ninguno aseguró haber visto directamente a una persona iniciando el fuego.

A esto se suma otra particularidad: ninguna de las familias damnificadas ni las personas que resultaron heridas presentó una denuncia formal. Por ese motivo, la Justicia inició la investigación de oficio.

Frente a la ausencia de testigos directos, la Fiscalía deberá avanzar principalmente mediante pruebas indiciarias para intentar reconstruir qué ocurrió antes de que las llamas comenzaran a propagarse.

Achem reconoció que se tratará de un trabajo complejo y pidió colaboración a quienes puedan contar con información que permita avanzar en la identificación del responsable.

La investigación también había puesto bajo análisis un aserradero ubicado en el loteo Las Palmeras, que posteriormente fue clausurado por el Juzgado de Faltas de Pocito debido a diferentes irregularidades. En el establecimiento encontraron aserrín y viruta acumulados, matafuegos vencidos y falta de medidas de seguridad contra incendios.

Sin embargo, desde el Juzgado de Faltas habían aclarado que el establecimiento no estaba señalado como causante directo del incendio. Las pericias judiciales deberán terminar de reconstruir dónde y cómo se originaron las llamas y determinar eventuales responsabilidades.

Mientras las familias afectadas continúan intentando recuperar lo perdido, la investigación entra ahora en una nueva etapa: encontrar al responsable del inicio de un incendio que, potenciado por el viento Zonda, dejó graves consecuencias en Pocito.