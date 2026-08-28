La investigación por el devastador incendio ocurrido en Pocito, que afectó a numerosas familias, dejó tres personas heridas y provocó importantes daños materiales, enfrenta dos dificultades centrales: hasta el momento no hay testigos directos que hayan visto cómo comenzó el fuego ni cámaras de seguridad que hayan registrado ese momento.

La ayudante fiscal de la UFI Genérica, Carla Puigdengolas, confirmó a DIARIO HUARPE que una de las líneas que se mantiene abierta es la posibilidad de que el incendio haya sido iniciado de manera intencional, es decir, por intervención humana. Además, indicó que aguardan un informe preliminar de Bomberos, que podría estar disponible en los próximos días, con un plazo estimado de hasta una semana. Estas pericias serán determinantes para comenzar a reconstruir el origen del siniestro.

Ese análisis será el primer elemento técnico de peso dentro de la causa. Los especialistas deberán intentar determinar el punto donde comenzaron las llamas, establecer cuál pudo ser su causa y detectar si existen indicios compatibles con la intervención de una persona.

La ausencia de registros obliga a que gran parte de la reconstrucción dependa de las pericias. Puigdengolas explicó que, hasta el momento, no cuentan con personas que hayan observado directamente el inicio del incendio y que tampoco hay cámaras de seguridad en la zona donde se produjo el foco ígneo que permitan establecer cómo se originó.

Por este motivo, hasta ahora no existen elementos que permitan afirmar que el incendio fue intencional ni hay una persona identificada como posible responsable. La causa se encuentra todavía en una etapa inicial y serán los resultados de las pericias los que permitan determinar si alguna de las líneas investigativas adquiere mayor sustento y, a partir de allí, definir las próximas medidas.

La magnitud de la destrucción también complicó las primeras tareas en el lugar. Las llamas afectaron el tendido eléctrico, dejaron cables cortados y provocaron importantes daños en el sector. En las actuaciones intervinieron efectivos de la Comisaría 7ª y personal de Bomberos.

Con este escenario, la investigación entra ahora en una instancia clave. El informe preliminar de Bomberos permitirá comenzar a establecer cómo se inició el fuego y, principalmente, si existen elementos objetivos que permitan avanzar sobre la hipótesis de una posible intervención humana.

Entre 20 y 30 denuncias por el incendio

La magnitud del incendio también quedó reflejada en la cantidad de presentaciones realizadas después del siniestro. Según indicó Puigdengolas, Bomberos recibió entre 20 y 30 denuncias vinculadas con el fuego y los daños ocasionados.