Incendio en Pocito: siguen buscando al responsable que inició el fuego

La investigación por los incendios registrados el 26 de agosto, en medio de una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento Zonda, continúa abierta y ahora tiene un dato central: personal de Bomberos determinó que el fuego fue intencional.

Así lo confirmó el fiscal Ignacio Achem que lleva adelante la investigación, quien explicó que desde el primer momento se trabajó no solo para controlar la emergencia, sino también para preservar y levantar elementos que permitieran determinar cómo se originaron las llamas y eventualmente identificar a un responsable.

Con el avance de las pericias, Bomberos logró establecer el lugar donde comenzó el incendio, aunque todavía no pudo determinar exactamente de qué manera se inició. El punto de origen se encuentra en un lugar privado, según precisó el funcionario.

La investigación también incluyó entrevistas a vecinos y personas que viven en las inmediaciones. Sin embargo, hasta el momento, esos testimonios no permitieron identificar de manera directa a una persona como el autor material del inicio del fuego.

La calificación de “intencional” constituye uno de los elementos centrales de la causa. Según explicó el investigador, esto significa que el incendio no se produjo de manera natural, sino que algún elemento o acción provocó su inicio. Ahora resta determinar quién estuvo detrás de esa acción y, fundamentalmente, cuál fue su intención.

En ese sentido, la Fiscalía analiza distintas pruebas indiciarias que podrían conducir hacia un eventual responsable. La tarea apunta a determinar si existió una conducta deliberada y dolosa o si, eventualmente, pudo tratarse de una acción culposa.

Por ahora, la causa avanza con cautela. Las pruebas reunidas todavía no alcanzan para señalar a una persona concreta y los investigadores reconocen que la identificación del responsable está demorando más de lo previsto.

Mientras continúan las pericias y el análisis de los elementos levantados en la zona, una de las principales incógnitas ya fue despejada: el incendio comenzó en un sector privado y Bomberos sostiene que fue provocado de manera intencional. Ahora la Justicia busca determinar quién encendió la primera llama y qué responsabilidad penal podría corresponderle.