El incendio que afectó a más de una decena de familias de Pocito la semana pasada continúa bajo investigación judicial. El fuego se inició en la zona de calle Alfonso XIII, entre 11 y 12, y se propagó rápidamente favorecido por las fuertes ráfagas de viento Zonda que azotaron San Juan.

Este viernes, la asesora letrada de la Municipalidad de Pocito, Dra. Silvina Cosentino, habló con DIARIO HUARPE y confirmó que existe una investigación abierta para determinar cómo se inició el incendio y si hubo una acción intencional detrás del siniestro.

“La UFI Delitos Genéricos está investigando las causas por las cuales se ocasionó el incendio”, explicó Cosentino.

Según detalló, la pesquisa busca establecer “si fue un incendio intencional” y cuál fue concretamente la causa que provocó los daños.

La funcionaria aclaró que, si bien el viento Zonda contribuyó a la rápida propagación de las llamas, todavía resta determinar qué originó el fuego.

Una investigación de oficio

La investigación está a cargo de la UFI Delitos Genéricos y se inició de oficio. Cosentino explicó que el municipio no puede realizar una denuncia penal por sí mismo porque no está legitimado para hacerlo.

“Nosotros no somos legitimados activos”, señaló la asesora letrada. En ese sentido, indicó que la investigación judicial avanza por iniciativa de la propia Fiscalía debido a los daños ocasionados a las familias.

La funcionaria explicó además que, de comprobarse responsabilidades, el caso podría encuadrarse en daños agravados, debido a las pérdidas sufridas por los damnificados.

Asesoramiento legal para las familias

Mientras avanza la investigación, desde la Municipalidad de Pocito ofrecen asesoramiento y acompañamiento legal a los vecinos afectados.

Cosentino explicó que quienes necesiten asistencia pueden acercarse al municipio. También existe la posibilidad de organizar reuniones con los damnificados para explicarles los pasos que deben seguir y acompañarlos durante el proceso de incorporación a la causa penal.

“Desde el municipio se les va a brindar el acompañamiento necesario”, aseguró.

El área de Desarrollo Social, por su parte, continúa asistiendo a las familias desde el aspecto social, mientras la asesoría letrada se ocupa de orientar a quienes necesiten realizar presentaciones judiciales o quieran constituirse como parte querellante en la causa.

El acompañamiento no tendrá costo

Cosentino aclaró que el asesoramiento brindado por el municipio no tendrá costo para los damnificados.

En caso de que durante el proceso judicial aparezca algún gasto que deba ser afrontado, la asesora explicó que existen mecanismos como el beneficio de litigar sin gastos para aquellas personas que no puedan asumir los costos.

“Siempre desde el municipio les brindamos la posibilidad de ayudarlos y asistirlos porque es una cuestión de necesidad y urgencia”, remarcó.

Mientras las familias continúan atravesando las consecuencias del incendio, la Justicia deberá determinar ahora cómo se originó el fuego y si detrás del siniestro hubo una acción intencional.