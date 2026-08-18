En el marco del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, la organización Greenpeace alertó sobre la alarmante crisis de fuegos que se incrementa año tras año en el país. Ante este escenario, la entidad reclamó de manera urgente aumentar la prevención y el presupuesto de combate, además de exigir el cumplimiento estricto de las leyes nacionales de Manejo del Fuego y de Bosques Nativos. La organización ambientalista insistió en frenar el desfinanciamiento y debilitamiento de las áreas ambientales estatales y demandó penalizar la destrucción de bosques nativos para terminar con la impunidad de estas prácticas.

Peor temporada en sesenta años para la Patagonia

Relevamientos satelitales de Greenpeace exponen la gravedad: en el último verano, los incendios forestales arrasaron 60.845 hectáreas de bosques andino-patagónicos (superficie equivalente a tres veces la Ciudad de Buenos Aires).

Esta temporada se consolidó como la peor de las últimas seis décadas en la región, duplicando el área afectada el año anterior y multiplicando por diez el promedio registrado entre 2022 y 2024. Los focos se potencian por la crisis climática, que agrava las sequías y genera temperaturas extremas, y por la proliferación de pinos exóticos, que actúan como combustible altamente inflamable y dificultan la regeneración del bosque nativo.

Drásticos recortes y déficit crítico de brigadistas

Aunque Argentina integra la lista de los quince países con mayor deforestación global, el presupuesto de la Ley de Bosques Nativos y del Fondo de Manejo del Fuego sufrió drásticos recortes. El gobierno quitó más de 2.500 millones de pesos a Parques Nacionales, afectando áreas como Nahuel Huapi, Lanín, Los Glaciares y Los Alerces. El vaciamiento causa una grave falta de personal operativo: hoy se cuenta con solo 400 brigadistas, con condiciones de precariedad laboral, para custodiar más de 5 millones de hectáreas, cuando el mínimo operativo estimado es de al menos 700 trabajadores.

Leyes ambientales bajo amenaza y especulación inmobiliaria

Frente al constante intento de recortar regulaciones ambientales, la movilización ciudadana ha demostrado ser una herramienta de resistencia fundamental. Recientemente, el Senado de la Nación excluyó de su debate legislativo reformas que pretendían flexibilizar la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego, un paso sumamente destacado por la organización Greenpeace. Estas leyes vigentes resultan de vital importancia para la conservación de los ecosistemas, ya que prohíben explícitamente la rápida comercialización de bosques, pastizales y humedales arrasados por el fuego.

El propósito central de esta veda es desincentivar la intencionalidad detrás de los incendios forestales y evitar la especulación inmobiliaria sobre tierras dañadas, favoreciendo así la paulatina recuperación natural del ecosistema. Sin embargo, la amenaza es constante: el gobierno mantiene en carpeta proyectos de modificación para debilitar la Ley de Bosques con el fin de facilitar desmontes y ya intentó flexibilizar el Manejo del Fuego.

Demandas de Greenpeace y un firme respaldo de la sociedad civil

Para frenar esta emergencia forestal, Greenpeace exige: más prevención y educación ambiental; mayor presupuesto e infraestructura de combate rápido; aumento de brigadistas; erradicar pinos exóticos en áreas protegidas; cumplir rigurosamente las Leyes de Manejo del Fuego y Bosques; y sancionar de forma judicial la destrucción. Este reclamo cuenta con el respaldo de más de 300.000 ciudadanos en votaporlosbosques.org para penalizar penalmente desmontes e incendios intencionales.