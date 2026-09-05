La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que 120.000 puestos de trabajo están en riesgo en el sector agropecuario debido al vencimiento del régimen de compatibilidad entre el trabajo rural temporario y los planes sociales. El decreto que habilitaba esta herramienta (la norma 514/2021) venció el pasado 1 de septiembre, generando una profunda preocupación en el ámbito gremial y productivo.

Previo a que caduque el régimen, la conducción gremial había solicitado de manera “urgente” su extensión mediante una carta enviada el pasado 18 de agosto por su secretario general, José Voytenco, a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Sin embargo, el sindicato denunció que el Gobierno nacional no respondió ni dispuso la prórroga hasta el momento. Desde la entidad sostuvieron que "la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión" afecta a toda la cadena productiva, incluyendo a los trabajadores, sus familias y a los empleadores agropecuarios.

Impacto en la formalización y las economías regionales

El gremio remarcó que la experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental porque permite al trabajador rural acceder a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder la red de contención social de la que depende su grupo familiar.

Ante la falta de renovación, UATRE alertó que la discontinuidad genera el efecto contrario al buscado: desalienta la formalización, dificulta cubrir la demanda de trabajo local y perjudica de forma directa a las economías regionales de cara a las próximas campañas agrícolas.

Políticas sociales y trabajo formal

Por último, la organización sindical enfatizó que las políticas de protección social no deben convertirse en una barrera para el acceso al empleo registrado, sino actuar como una herramienta de transición que brinde previsibilidad. En esa línea, concluyeron que fomentar el trabajo formal y proteger a los peones rurales es clave para fortalecer el desarrollo productivo y exportador del país.