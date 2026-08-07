Los destrozos provocados durante los incidentes registrados frente al Congreso de la Nación tendrán un costo de $468 millones para la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño desplegó durante la madrugada un operativo especial de limpieza y reparación que permitió recuperar la zona en pocas horas.

Entre los principales daños registrados quedaron contenedores quemados, veredas rotas, mobiliario urbano destruido y plantas dañadas. Además, tres vehículos policiales, dos autos y una camioneta, sufrieron vandalismo y terminaron con los vidrios rotos.

El desglose de los $468 millones

El mayor gasto estará destinado a la recuperación del pasto, una tarea que demandará unos $270 millones. La reposición de cestos y contenedores incendiados o vandalizados, junto con el servicio adicional de limpieza, representará otros $130 millones.

A esto se sumarán $38 millones para reparar el equipamiento urbano y otros $30 millones destinados a reponer plantas afectadas durante los incidentes.

Según informó el Gobierno porteño, los trabajos de limpieza comenzaron durante la madrugada y permitieron retirar escombros y reparar los daños más urgentes.

Contenedores quemados y patrulleros vandalizados

Los daños no se limitaron al espacio público. Durante los enfrentamientos también fueron vandalizados tres vehículos policiales: dos patrulleros y una camioneta.

Los móviles terminaron con los vidrios rotos como consecuencia de los incidentes registrados durante la protesta.

El Gobierno de la Ciudad informó además que grupos de manifestantes quemaron contenedores de basura y rompieron sectores de las veredas, lo que obligó a desplegar un operativo especial para recuperar el área.

La protesta terminó con 26 detenidos

Los destrozos se produjeron durante la movilización contra la Ley de Propiedad Privada, que se realizó frente al Congreso. La protesta comenzó de manera pacífica, pero la situación se agravó alrededor de las 17, cuando un grupo de manifestantes avanzó sobre las vallas colocadas en las inmediaciones del Palacio Legislativo, sobre la avenida Entre Ríos.

Las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes, gas pimienta y gases lacrimógenos para dispersar a quienes intentaban derribar el vallado.

Con el correr de las horas, algunos manifestantes comenzaron a romper baldosas, bancos y sectores de las veredas de la plaza para arrojar los restos contra los efectivos.

Los enfrentamientos se extendieron hasta después de las 21 y dejaron, según los reportes difundidos, al menos 26 detenidos y cinco heridos, entre ellos integrantes de las fuerzas de seguridad.

Un amplio operativo de seguridad

En el lugar se desplegaron efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, en el marco del protocolo antipiquetes.

Durante las primeras horas, el operativo se concentró en restringir la circulación dentro del perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con especial afectación sobre Hipólito Yrigoyen, Callao, Entre Ríos y Rivadavia.

Con el avance de los incidentes, las fuerzas de seguridad fueron desplazando a los manifestantes hacia la avenida 9 de Julio.

También intervino la Policía de la Ciudad, que desplegó un camión hidrante y efectivos en distintos puntos, entre ellos Callao y Bartolomé Mitre, Callao y Corrientes y la zona de avenida de Mayo y 9 de Julio.

Una policía resultó herida

Según informó el Gobierno de Jorge Macri, una oficial de la Policía de la Ciudad sufrió un traumatismo en un codo luego de recibir un piedrazo.

Las autoridades porteñas señalaron que los grupos que protagonizaron los episodios violentos provocaron los daños en el espacio público y los vehículos policiales. Mientras tanto, con la finalización de la protesta, los equipos de la Ciudad trabajaron durante la madrugada para recuperar la zona afectada.

El costo estimado de la reparación de todos los daños asciende a $468 millones, con el césped como el principal rubro de gasto.