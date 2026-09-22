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Incremento del caudal del río Jáchal movilizó a vecinos hacia el puente
POR REDACCIÓN
Este lunes 21 de septiembre, una multitud de ciudadanos se reunió en el puente principal del río Jáchal para documentar con sus cámaras un acontecimiento inusual: el regreso de un flujo de agua significativo que corrió por el cauce como no sucedía desde hacía 20 años. El fenómeno movilizó al pueblo jachallero a partir de las 20:20, hora en que la corriente comenzó a llegar a la estructura vial.
Maniobras hidráulicas en la cuenca
El incremento del caudal respondió a maniobras hidráulicas planificadas que se iniciaron a las 8:00 en los diques Cuesta del Viento y Pachimoco.
Durante este procedimiento, el volumen de agua erogado alcanzó aproximadamente los 45 metros cúbicos.
Para la comunidad local, la llegada del agua representó un hecho histórico que motivó a familias enteras a agolparse en el lugar para fotografiar y registrar el paso del río.
Operativo preventivo e indicaciones de seguridad
Ante la magnitud de los trabajos hídricos, el Centro de Operaciones de Emergencias Departamental había emitido recomendaciones previas a la población. Las autoridades solicitaron expresamente a los vecinos no circular por la zona del río, evitar actividades cerca del cauce, mantener una distancia prudencial del área durante las maniobras y acatar las indicaciones del personal de seguridad desplegado.
Balance oficial sin incidentes
Finalmente, las autoridades confirmaron que la totalidad de los trabajos se desarrollaron con absoluta normalidad y orden. Se destacó el correcto funcionamiento del dique Cuesta del Viento y la respuesta satisfactoria de la cuenca, concluyendo las maniobras sin registrarse inconvenientes.