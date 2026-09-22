Este lunes 21 de septiembre, una multitud de ciudadanos se reunió en el puente principal del río Jáchal para documentar con sus cámaras un acontecimiento inusual: el regreso de un flujo de agua significativo que corrió por el cauce como no sucedía desde hacía 20 años. El fenómeno movilizó al pueblo jachallero a partir de las 20:20, hora en que la corriente comenzó a llegar a la estructura vial.

Maniobras hidráulicas en la cuenca

El incremento del caudal respondió a maniobras hidráulicas planificadas que se iniciaron a las 8:00 en los diques Cuesta del Viento y Pachimoco.

Durante este procedimiento, el volumen de agua erogado alcanzó aproximadamente los 45 metros cúbicos.

Para la comunidad local, la llegada del agua representó un hecho histórico que motivó a familias enteras a agolparse en el lugar para fotografiar y registrar el paso del río.

Operativo preventivo e indicaciones de seguridad

Ante la magnitud de los trabajos hídricos, el Centro de Operaciones de Emergencias Departamental había emitido recomendaciones previas a la población. Las autoridades solicitaron expresamente a los vecinos no circular por la zona del río, evitar actividades cerca del cauce, mantener una distancia prudencial del área durante las maniobras y acatar las indicaciones del personal de seguridad desplegado.

Balance oficial sin incidentes

Finalmente, las autoridades confirmaron que la totalidad de los trabajos se desarrollaron con absoluta normalidad y orden. Se destacó el correcto funcionamiento del dique Cuesta del Viento y la respuesta satisfactoria de la cuenca, concluyendo las maniobras sin registrarse inconvenientes.