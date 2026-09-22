Indignación: imputaron a un hombre que ahorcó y pateó a su perro salchicha

Un aberrante caso de violencia hacia los animales provocó indignación masiva en las redes sociales tras la viralización de un video que registró el momento en que un sujeto agredió severamente a su mascota, un perro de raza salchicha (Dachshund), en plena vía pública en el barrio bonaerense de Palermo.

Las imágenes, filmadas por un vecino desde un balcón sobre la calle Nicaragua, mostraron cómo el individuo ahorcaba con la correa al perro y le propinaba patadas en el torso ante los llantos del animal. La difusión del material provocó un repudio generalizado y la inmediata movilización de grupos proteccionistas.

Gracias a la difusión del video y las llamadas de alerta recibidas en el 911, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad se apersonó en el domicilio del agresor para proceder con la notificación judicial correspondiente y poner a resguardo al canino.

Por orden de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), el hombre fue imputado formalmente por infracción a la Ley 14.346 (Ley Sarmiento), que establece penas de prisión para quienes cometan actos de crueldad o maltrato contra los animales en el territorio nacional.

En tanto, el perro salchicha fue rescatado por los efectivos y derivado a una clínica veterinaria de la zona para someterse a revisiones médicas y descartar lesiones internas. Proteccionistas confirmaron que la mascota quedará bajo custodia temporal en un hogar de tránsito hasta que la Justicia determine su adopción definitiva.