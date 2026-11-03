El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, advirtió que la estabilización económica no alcanza para resolver los problemas que atraviesa el sector fabril. Durante el cierre de la 32° Conferencia Industrial, reclamó medidas urgentes para sostener la producción y el empleo, y sostuvo que las empresas no pueden esperar a que se complete una reforma integral.

“La estabilización macroeconómica es fundamental, pero es tan solo el comienzo”, expresó el dirigente. También señaló que los sectores industriales que compiten en mercados internacionales, especialmente las pymes intensivas en mano de obra, necesitan respuestas durante la transición económica.

La preocupación por la actividad y el empleo

Rappallini alertó sobre la caída de la producción industrial y la pérdida de casi 95.000 empleos formales en el sector. De acuerdo con los datos del Centro de Estudios de la UIA, la actividad manufacturera acumuló una baja del 2,8% durante los primeros nueve meses de 2026 frente al mismo período del año anterior.

El titular de la entidad sostuvo que la competitividad no depende solamente del esfuerzo de cada empresa, sino también de las condiciones que ofrece el país. Entre los factores que mencionó se encuentran los impuestos, el financiamiento, la infraestructura y las condiciones laborales y regulatorias.

El pedido de un pacto fiscal

Ante este escenario, Rappallini presentó los lineamientos de un Pacto Fiscal Federal para la Competitividad y un Régimen Industrial para la Competitividad Internacional. La propuesta apunta a reducir progresivamente los impuestos que afectan a la producción y mejorar las condiciones para que las empresas argentinas puedan competir.

El planteo también incluye medidas para facilitar el acceso al crédito, combatir el contrabando y el comercio ilegal, mejorar la infraestructura y fortalecer la formación de recursos humanos. El dirigente insistió en que las reformas deben acompañarse con acciones concretas para evitar la pérdida de capacidades industriales.