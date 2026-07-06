La controversia por la decisión de la FIFA de dejar sin efecto la tarjeta roja de Folarin Balogun sumó un nuevo capítulo. En medio de las críticas de Bélgica y de distintos sectores del fútbol europeo, el presidente de la entidad, Gianni Infantino, emitió un comunicado oficial en el que defendió la actuación del Comité Disciplinario y aseguró que los órganos judiciales del organismo actúan con total independencia.

La resolución que habilitó al delantero de Estados Unidos para disputar los octavos de final del Mundial 2026 generó un fuerte debate sobre la transparencia de los procesos disciplinarios, especialmente después de que trascendiera una conversación entre Infantino y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Ante las versiones que pusieron en duda la imparcialidad de la medida, el titular de la FIFA fue contundente. “He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA. Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos”, expresó Infantino en un comunicado difundido por la entidad.

Además, sostuvo que la autonomía de estos organismos resulta esencial para preservar la credibilidad y la integridad del fútbol internacional.

El dirigente también confirmó que mantuvo una conversación con Donald Trump sobre el caso, aunque negó cualquier tipo de influencia en la decisión final. “Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos. En este asunto recibí una llamada del Presidente Donald Trump. Durante nuestra conversación expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido por los órganos competentes”, afirmó.

Las declaraciones de Infantino llegaron luego de que el propio Trump reconociera públicamente haber solicitado una revisión de la sanción aplicada a Balogun, situación que despertó cuestionamientos desde diferentes federaciones y organismos vinculados al fútbol europeo.

Por último, el presidente de la FIFA remarcó que respeta todas las resoluciones de los órganos disciplinarios, incluso cuando no coincide con ellas. “A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y otras no. Sin embargo, siempre respeto esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones”, concluyó.

Mientras tanto, la polémica continúa instalada en el Mundial 2026, donde las decisiones fuera de la cancha ganan protagonismo en una etapa decisiva del torneo.