El retiro de Nicolás Otamendi de la Selección argentina sigue generando repercusiones en el mundo del fútbol. Esta vez fue Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien le dedicó un emotivo mensaje para reconocer la trayectoria del defensor, uno de los referentes de la generación más exitosa de la Albiceleste.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, el dirigente suizo destacó el recorrido internacional del zaguero y lo felicitó por una carrera marcada por la entrega y los títulos. "Querido Nicolás, has disfrutado de una carrera extraordinaria con la Selección argentina y tu legado perdurará para siempre", expresó.

Infantino también recordó que Otamendi fue una pieza fundamental en la conquista del Mundial de Qatar 2022, además de integrar el plantel que obtuvo dos Copas América y disputar la final del Mundial 2026. "Has sido un ejemplo de compromiso, liderazgo y profesionalismo dentro y fuera de la cancha", resaltó.

El mensaje llegó pocos días después de que el defensor anunciara oficialmente su despedida de la Albiceleste mediante una carta en la que aseguró que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo por la camiseta y agradeció a compañeros, cuerpo técnico e hinchas por el respaldo recibido durante su ciclo.

Con 139 partidos disputados, cuatro Copas del Mundo y un papel clave en la etapa más gloriosa del seleccionado argentino, Otamendi cerró una carrera internacional que quedará entre las más importantes de la historia reciente del fútbol argentino.