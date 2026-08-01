La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fijó posición sobre el polémico proyecto impulsado por Gianni Infantino para abrir el negocio del Mundial a inversores privados. Aunque evitó un rechazo frontal, el organismo dejó en claro que cualquier decisión comercial debe estar subordinada a los intereses del fútbol, una postura que terminó de aislar la iniciativa de la FIFA.

El pronunciamiento llegó después de que la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática manifestaran su oposición al denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), una propuesta que contemplaba la creación de una sociedad comercial para gestionar los derechos del Mundial y otras competiciones. Ante la falta de consenso, Infantino anunció que el proyecto no avanzará.

El mensaje de la Conmebol

En un comunicado titulado "Primero está el fútbol", la Conmebol sostuvo que toda decisión económica debe respetar la esencia del deporte y pidió conocer en detalle el alcance, la estructura y las consecuencias del proyecto antes de adoptar una posición definitiva. También informó que inició consultas con sus asociaciones miembro y con su Consejo.

Si bien el organismo no rompió completamente con la FIFA, su postura evidenció que tampoco estaba dispuesto a respaldar una iniciativa que ya había perdido el apoyo de las principales confederaciones del mundo.

La FIFA dio marcha atrás

Horas después de que creciera el rechazo internacional, Gianni Infantino confirmó que el FIFA Forward Enterprise quedará suspendido. El presidente de la FIFA explicó que la propuesta no continuará por la falta de consenso entre las federaciones y aseguró que buscará abrir una nueva instancia de diálogo para discutir futuras alternativas de financiamiento.

La decisión significó un duro revés político para el dirigente suizo, que había defendido el proyecto como una herramienta para generar mayores recursos destinados al desarrollo del fútbol mundial.