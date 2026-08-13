El Indec difundirá esta tarde el índice de precios al consumidor (IPC) de julio y las principales estimaciones privadas anticipan una inflación de entre 1,8% y 2,4%.

De confirmarse los pronósticos más elevados, el dato de julio podría quedar hasta cinco décimas por encima del 1,9% registrado en junio y marcaría un freno a la desaceleración que se había observado durante los tres meses anteriores.

El último registro había sido el menor desde agosto de 2025. Antes de junio, la inflación había sido del 2,8% en mayo, 2,8% en abril y había alcanzado un pico del 3,4% en marzo.

Las consultoras ajustaron sus proyecciones

Algunas consultoras modificaron sus estimaciones después de que se conociera el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó una suba del 2,9% en julio.

El indicador porteño no es equivalente al nacional porque utiliza una metodología diferente. Desde 2022, la fórmula de CABA otorga mayor peso a la evolución de los servicios.

Analytica, por ejemplo, había estimado inicialmente una inflación del 1,9% para julio a partir de sus relevamientos semanales de alimentos y bebidas. Después del dato porteño, elevó su proyección al 2,2%.

LCG fue aún más lejos y estimó una inflación del 2,4% para julio. En su último informe semanal, sostuvo que el dato de CABA “augura una inflación nacional otra vez arriba de 2%”.

Para Libertad y Progreso, la inflación del mes se ubicaría en 2,1%.

Hay estimaciones que mantienen el 1,9%

No todas las consultoras esperan una aceleración.

C&T proyectó un 1,9% para julio, el mismo porcentaje registrado en junio. Si se confirma esa estimación, la inflación interanual se ubicaría en 33,5%, también igual a la registrada el mes anterior.

Según esa consultora, durante julio la inflación núcleo y el componente estacional fueron algo mayores que en junio, mientras que los precios regulados mostraron una moderación.

Además, señaló que alimentos y bebidas aumentaron menos que el promedio, mientras que la baja de las frutas contribuyó a contener el índice.

La estimación más baja corresponde a Orlando J. Ferreres & Asociados, que calculó una inflación del 1,8% para julio.

Alimentos y las mediciones semanales

Eco Go también modificó su proyección a partir de sus relevamientos semanales. En la cuarta semana de julio registró una suba del 0,5% en alimentos y elevó su estimación general al 2,1% para el mes.

La consultora detectó estabilidad en algunos rubros estacionales y una baja en indumentaria relacionada con las liquidaciones de temporada.

Por otra parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central entre consultoras de la City había proyectado, antes de conocerse el dato porteño, una inflación del 2% para julio.

El dato oficial del Indec permitirá determinar finalmente si la inflación volvió a ubicarse por encima del 2% o si logró mantenerse en los niveles alcanzados durante junio.